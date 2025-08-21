На юге Сербии прошел протест сторонников Вучича

Протест сторонников президента Сербии Александра Вучича прошел во Вране на юге Сербии. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Население города немногочисленное — всего 55 тысяч жителей, однако митинг в поддержку Вучича и прогрессивной партии посетили около 1500 человек, о чем рассказал корреспондент «Известий» Сергей Петров. В отличие от прошедших до этого студенческих шествий в Белграде, этот протест оказался мирным.

«Это просто мирная прогулка, чтобы показать этим блокировщикам, что мы можем спокойно гулять, никому ничего не ломать и не нарушать чужое пространство», — пояснил участник митинга во Вране Плазек Звонко.

При этом местный политик Никола Поплич прокомментировал сложившуюся ситуацию и подчеркнул, что глубоко ею озабочен. Он отметил, что наблюдается необходимость восстановления комфортных условий, которые, как он заявил, сербы потеряли. Митингующие выступают за свободу передвижения.

«Закончилось там же, где и началось, у офиса этой самой партии. Люди не торопясь расходятся, все мирно», — заметил журналист Петров.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вучич пообещал призвать к ответу и наказать всех участников беспорядков в Сербии.

