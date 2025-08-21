Таксисты запросили отмену требования о ежедневных медосмотрах

В пяти регионах России общественники предложили правительству отменить предрейсовые медосмотры водителей такси в рамках эксперимента. Об этом говорится в обращении Союза «Цифровой мир».

В послании отметили, что реализации этого требования препятствует значительная нехватка инфраструктуры. Так, для обеспечения десяти тысяч таксистов, которые смогут пройти обязательные медицинские осмотры, нужно примерно 60 круглосуточных медпунктов. Однако, как пояснили в письме, в настоящий момент в городах с населением в 500 тысяч жителей есть всего от одного до пяти таких мест.

По прошествии эксперимента стало бы возможным рассмотрение этих норм из закона, чем поделился в беседе с «Известиями» председатель организации Валерий Корнеев. Проведение такого эксперимента поддержали в Объединении самозанятых России. Там заявили, что идея поможет водителям работать без излишних требований.

«Медицинские и технические предрейсовые осмотры давно фиктивны, с их упразднением в плане безопасности ничего не изменится, кроме того, что для водителей перестанет действовать хотя бы один административный барьер для входа на рынок», — пояснил руководитель организации Иван Литвинов.

При этом в Минтрансе предрейсовые запросы назвали «базовой гарантией того, что предоставляемая услуга по перевозке такси безопасна».

Несмотря на это, ведомство может рассмотреть варианты оптимизации включенных в процесс процедур с применением цифровых технологий, — совместно с автомобильным и экспертным сообществом.

Ранее 5-tv.ru писал, что медосмотр водителей такси будут фиксировать на видео.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.