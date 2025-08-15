Медосмотр водителей такси будут фиксировать на видео

В Госдуме предложили усилить контроль в сфере такси. Речь о том, чтобы обязать проводить медосмотры водителей под камеру. Авторы идеи считают, что сейчас подавляющее большинство таксистов делают это с нарушениями и выходят в рейсы с поддельными справками и путевыми листами. Корреспондент «Известий» Егор Еперев устроился в один из таксопарков и выяснил, как организована проверка водителей.

Права и паспорт. Хватит ли этого для трудоустройства в петербургский таксопарк? Еще на этапе разговора по телефону оператор проговорилась об одной важной детали — путевые листы выдадут заранее, заполнять их надо самостоятельно, указать свои данные, фамилию и имя, километраж и пробег.

В офисе нас встречает служба безопасности. После этого менеджеры помогают определиться со сроком аренды и классом автомобиля. Специально еще раз уточняем про медосмотр.

Кульминация — выдача ключей и путевого листа. Идем на парковку, небольшой тест драйв и можно начинать работать.

Час времени, ни одной проверки, и вот уже корреспондент сидит в салоне арендованной машины, при этом ему выдали путевой лист, на котором стоит штамп о том, что он прошел предрейсовый осмотр.

Появляться в парке нужно раз в две недели — только для осмотра машины. Тогда же выдают новую пачку путевых листов. Но как только мы раскрываем карты и представляемся журналистами, перед нами захлопываются двери.

В этой точке нам не смогли ответить на вопрос, почему выдали путевой лист водителю вместе с печатью, хотя он не проходил медосмотр.

А это уже результат отсутствия контроля за водителями. В каком состоянии он сел за руль — узнает потом только пассажир.

«Запах почувствовала. Я говорю: „Остановите, я с вами не поеду, от вас пахнет“. Но я не стала звонить никуда, наверное надо было…» — вспоминает пассажир такси Светлана Юдина.

И такие истории есть, пожалуй, у каждого, кто активно пользуется услугами такси.

«Я ехал в аэропорт из дома, он скакал, прыгал. Что-то вот как-то на месте не сидел, меня это напрягало», — рассказал пассажир Егор Лавринец.

Эксперты утверждают, что сейчас в Петербурге предрейсовый медосмотр проходит в лучшем случае один из десяти водителей.

«Те, кто не соблюдают, они делают это нелегально. И, соответственно, вычислить, какой процент этим занимается, невозможно. Но уверяю вас, что там 80-90% как минимум. Эта проблема стала весьма актуальной, когда появилось разделение на парки, самозанятые и индивидуальные предприниматели», — объясняет Андрей Белов, представитель общественного совета по развитию такси по СЗФО.

Всего в Петербурге зарегистрировано чуть более 64 тысяч легковых такси. Заняты в таксомоторном бизнесе 4117 перевозчиков. Подавляющее большинство — индивидуальные предприниматели и самозанятые. Юридические лица от этого числа — менее 5%. Водителям на личном транспорте нужно каждое утро самостоятельно ехать на осмотры. Но едут ли — вот в чем вопрос?

В парках, где машины не выдают «на дом», в штате есть свой врач. Каждый водитель перед рейсом получает чистый путевой лист. Первые печати там появляются от медика. Сначала алкотестер, потом тонометр и оценка внешнего вида.

«Мутные зрачки, скажем, неадекватное немножко поведение бывает, человек перевозбужден, либо слишком спокоен, не реагирует. Давление высокое, если он не спал всю ночь. Не обязательно, конечно. Но он будет вялый, заторможенный, соответственно», — отмечает Юлия Челышева, медсестра предрейсового осмотра.

Проверка машины — второй этап перед рейсом. И только после него водитель получает заветные печати и может принимать заказы. Но что же ему мешает выпить сразу за углом автопарка, если все проверки он уже прошел.

«За каждого человека ты не можешь отвечать. Невозможно сказать, что у него в голове. Но по факту, единственное, что самое важное — послерейсовый осмотр. То есть водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр. Получил печать, уехал на линию. Так же он проходит послерейсовый медицинский осмотр. И все то же самое проверяется», — говорит Кирилл Сидельников, начальник парка.

Проблему не пройденных медосмотров обсуждают на международном форуме такси в Москве. Усиливать контроль или вносить поправки в закон? Одно из последних предложений — фиксировать медосмотр на камеру. Но как быть с теми, кто к доктору являться и не собирается, пока не придумали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.