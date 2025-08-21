В России предложили запретить рекламу фастфуда с участием детей

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Рост продвижения нездоровой пищи в массы коррелирует с высоким уровнем ожирения среди несовершеннолетних.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Государственную думу поступила просьба о запрете на законодательном уровне создания рекламы фастфуда, майонеза, колбасы и других вредных для фигуры продуктов с участием детей. Этот вопрос подняли общественники из движения «Сорок сороков», о чем написали Life.ru.

Представители объединения отметили, что такой запрет защитит здоровье подростков и поможет эффективнее справляться с эпидемией детского ожирения.

Дети плохо умеют отличать рекламу от объективной информации, в особенности, если им меньше 13 лет, поскольку в этом возрасте они не обладают достаточной критической способностью. По исследовательским данным, презентация нездоровой пищи в рекламных роликах вырабатывает у школьников предпочтения к нездоровой пище, и употребление калорийных, жирных и сахаристых товаров увеличивается.

«Участие детей в рекламе усиливает эффект: они ассоциируют продукт с весельем, героями или сверстниками, что делает его желанным. Без запрета такая реклама остается манипуляцией, эксплуатирующей детскую психологию для коммерческой выгоды», — отметил гендиректор движения «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

Как выяснили в Американской психологической ассоциации, увеличение рекламы нездоровой пищи коррелирует с высоким уровнем детского ожирения, поэтому повышается риск заболеваемости и смертности от связанных болезней, таких как диабет II типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Члены общественной организации заявили, что запрет рекламы с детьми поможет снизить экспозицию вредных продуктов и приведет в норму здоровые привычки.

«Без таких ограничений мы рискуем усугубить кризис, где дети становятся жертвами маркетинга. Считаем, государству стоит ввести строгие регуляции, включая штрафы за нарушения, чтобы приоритет был отдан благополучию, а не прибыли», — заключили общественники.

Ранее 5-tv.ru писал, как пищевые привычки влияют на здоровье желудочно-кишечного тракта.

