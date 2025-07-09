Не наедай болезни: как пищевые привычки влияют на здоровье ЖКТ

Сегодня продукты глубокой обработки, колбасы, сладости, фастфуд — часть рациона многих жителей больших городов.

Недостаток продуктов, содержащих клетчатку, может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Шота Каландия.

Клетчатка, по словам медика, — это одно из важнейших веществ, поддерживающих здоровое пищеварение. Она помогает в формировании мягкого стула и поддерживает регулярную работу кишечника.

Если ее, наоборот, будет не хватать, то человек начнет страдать от запоров и от других неприятных сюрпризов от ЖКТ.

Вода, по мнению эксперта, не менее важна для нашего тела. Если ее будет нахватать, то это грозит не только обезвоживанием организма, но и затруднит процесс пищеварения.

А вот увлекаться продуктами, содержащими сахар и рафинированные углеводы, не стоит. Они нарушают баланс микрофлоры кишечника и способствуют росту патогенных баратрий. Все это может стать причиной дисбактериоза, вздутия и синдрома раздраженного кишечника, объяснила Каландия.

«Жирная пища, особенно содержащая насыщенные жиры и трансжиры, плохо переваривается и может провоцировать воспаление в кишечнике. Подобные продукты создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и повышают риск хронических заболеваний — таких, как язвенная болезнь или колит», — предупредила гастроэнтеролог.

Алкоголь и кофеин тоже не являются «другом» ЖКТ. Они раздражают слизистую кишечника и провоцируют воспалительные процессы. Опасны также промышленные продукты с искусственными добавками — консервантами, красителями и усилителями вкуса, добавила эксперт.

Врач подчеркнула, что здоровье ЖКТ влияет на иммунитет, обмен веществ и даже настроение.

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