«Тихонько усмехнулся»: Вэнс рассказал о своей шутке в адрес Зеленского

Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вести себя хорошо

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе встречи в Белом доме подшутил над украинским главой Владимиром Зеленским. Этим он поделился в беседе с телеканалом Fox News.

По его словам, в начале встречи в Овальном кабинете нужно было снизить напряженность обстановки. Для этого Вэнс обратился к Зеленскому.

«Пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу», — вспомнил политик свои слова.

После этого Зеленский в ответ усмехнулся, а Вэнс посчитал, что шутка стала хорошим способом, чтобы «растопить лед».

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Белом доме 18 августа. В дальнейшем Трамп переговорил с лидерами стран Евросоюза.

Глава Белого дома обсудил с коллегами возможности урегулирования украинского конфликта, а также вероятность проведения трехстороннего саммита с участием США, России и Украины. Трамп подчеркнул, что собирается проявить посредничество, чтобы состоялась встреча Путина и Зеленского.

Это обсуждение прошло через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее, писал 5-tv.ru, вице-президент США Вэнс высказался о Путине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.