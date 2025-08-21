«Тихонько усмехнулся»: Вэнс рассказал о своей шутке в адрес Зеленского

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 87 0

Таким способом политик снизил напряженность обстановки.

«Тихонько усмехнулся»: Вэнс рассказал о своей шутке в адрес Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вести себя хорошо

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе встречи в Белом доме подшутил над украинским главой Владимиром Зеленским. Этим он поделился в беседе с телеканалом Fox News.

По его словам, в начале встречи в Овальном кабинете нужно было снизить напряженность обстановки. Для этого Вэнс обратился к Зеленскому.

«Пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу», — вспомнил политик свои слова.

После этого Зеленский в ответ усмехнулся, а Вэнс посчитал, что шутка стала хорошим способом, чтобы «растопить лед».

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Белом доме 18 августа. В дальнейшем Трамп переговорил с лидерами стран Евросоюза.

Глава Белого дома обсудил с коллегами возможности урегулирования украинского конфликта, а также вероятность проведения трехстороннего саммита с участием США, России и Украины. Трамп подчеркнул, что собирается проявить посредничество, чтобы состоялась встреча Путина и Зеленского.

Это обсуждение прошло через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее, писал 5-tv.ru, вице-президент США Вэнс высказался о Путине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс