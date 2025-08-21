«Заботится об интересах России»: вице-президент США Вэнс высказался о Путине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 92 0

Американский политик назвал его мякгосердечным и рассудительным.

«Заботится об интересах России»: вице-президент США Вэнс высказался о Путине

Фото: Frank Augstein/AP/ТАСС

Джей Ди Вэнс назвал Путина мягкосердечным человеком

Президент России Владимир Путин — очень расчетливый политик, который проявляет заботу об интересах своей страны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, рассказывая о личном опыте общения с российским лидером.

«Он в некотором роде мягкосердечен, очень рассудителен, очень осторожен. По сути, он человек, который заботится об интересах России», — подчеркнул Вэнс.

Саммит Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа состоялся 15 августа на Аляске. Он стал первой личной встречей лидеров по прошествии нескольких лет напряженных отношений России и США.

Во время переговоров лидеры обсудили ключевые вопросы международной безопасности, в том числе и украинский конфликт, а также контроль над вооружениями и меры по предотвращению ядерной угрозы.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-президент США Вэнс молился о мире в преддверии встречи Путина и Трампа.

