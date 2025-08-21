В Ростовской области произошло возгорание на промышленном предприятии

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Пострадавших в сложившейся ситуации нет.

В Ростовской области произошло возгорание на промышленном предприятии

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

В Ростовской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали вражеские дроны, летевшие в ночь на 21 августа на Каменск, Донецк, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Белокалитвинский, Тарасовский районы. Об этом стало известно из сообщения врио губернатора Юрия Слюсаря в Telegram-канале.

При этом уточнялось, что в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий случилось возгорание. По предварительной информации, пострадавших в аварийной ситуации нет. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, о чем сообщил глава.

Ранее 5-tv.ru писал, что на юге Воронежской области от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поврежден объект энергетики. В результате без электричества остались несколько сел, а также был задержан ряд пассажирских поездов. За ночь в регионе было уничтожено больше пяти дронов. В результате падения беспилотников поврежден объект энергетики. Пострадавших в случившемся, как сообщалось, нет.

