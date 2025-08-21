На юге Воронежской области от атаки БПЛА поврежден объект энергетики

В результате вражеской атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на один из районов на юге Воронежской области был поврежден объект энергетики. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Александра Гусева.

Также губернатор добавил, что к настоящему моменту дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожено более пяти БПЛА.

В результате вражеского удара без электричества остались несколько сел, и еще ряд пассажирских поездов был задержан. Оперативные службы прибывают в готовности, чтобы приступить к устранению последствий.

Известно, что пострадавших нет.

На российские регионы периодически совершаются атаки со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом у приграничных районов врагом применяются не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что за прошедшую ночь силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.