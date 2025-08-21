В Киево-Печерской лавре осквернили мощи святых

В Киево-Печерской лавре начали дерусификацию святынь. Под видом исторического исследования там извлекли мощи и просто разбросали по земле. Церковные власти объяснили это необходимостью их изучения и реставрации. Но корреспондент «Известий» Павел Кузнецов выяснил истинные причины осквернения святынь.

На кадрах кощунство, которое снова доказывает: ничего святого на Украине не осталось. Какие-то люди фактически выволокли на улицу из Киево-Печерской лавры раки с мощами святых, вскрыли их и разложили священные останки прямо на земле.

Что задумали безбожники в Киеве, можно лишь догадываться. Официально мощи вот уже полгода изучают. Перед специальной комиссией, в которую даже ветеринар вошел, ставилась задача: доказать, что в Лавре лежат украинцы.

«Киево-Печерская лавра — в ней покоятся мощи первых русских святых. Именно поэтому уже само по себе осквернение мощей — это можно отыграться киевским властям за неудачи военные, за отсутствие поддержки со стороны подконтрольного населения», — заявил клирик храма святителя Николая Мирликийского Стахий Колотвин.

В пещерах Лавры до этого дня покоились мощи десятков святых. К примеру, преподобный Илия Муромец — прототип былинного богатыря. Или создатель «Повести временных лет», преподобный Нестор Летописец. Но, судя по отношению к реликвиям, следов «великих укров» в останках, видимо, пока не обнаружили. Отсюда и такое остервенение.

«Сегодня кощунские демонские действия по отношению к нашим святыням, к нашим святым и к нашим мощам — это дело рук лично Зеленского», — отметил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук.

И ведь каждый раз, когда киевские безбожники покушались на православные святыни, появлялись знаки, будто свыше. В марте этого года с одного из куполов церкви Всех Святых рухнул крест, как раз на следующий день после того, как местные власти сообщили о старте проверки мощей на подлинность.

А за месяц до начала СВО, 18 января, накануне Крещения, упал крест с купола Софийского собора — храма, основанного самим крестителем Руси, святым князем Владимиром.

Но никаких знаков киевский режим будто не замечает. У канонической Украинской православной церкви, по последним данным, отобрали уже около двух тысяч храмов. Ряд священнослужителей под арестом. А в самой Лавре теперь объявили дерусификацию. Даже настенных фресок.

«Дерусификация в Лавре необходима. У нас есть несокрушимые церкви, которые стоят почти тысячу лет. Так же, как Украина несокрушима, так и Лавра несокрушима. Моя философия такова: Лавра — это Украина в миниатюре», — заявила исполняющая обязанности гендиректора лаврского заповедника Светлана Котляревская.

И ведь не поспоришь, раз воровство на Украине достигло космических масштабов. Вероятно, такая же судьба в миниатюре ждет тысячелетнюю Лавру.

Два года назад российская Служба внешней разведки выяснила, что между киевскими властями и представителями Запада есть договоренность о вывозе христианских ценностей и передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом якобы «спасения от российских ракетных ударов». И есть ощущение, что реликвии уже никогда не вернутся.

