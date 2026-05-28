Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на теракт в Старобельске преступной халатностью

Лилия Килячкова
Действия организации нельзя объяснить лишь двойными стандартами или политической ангажированностью.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона была шокирована реакцией секретариата ЮНЕСКО на теракт украинских боевиков в колледже Старобельска. Об этом дипломат сообщила в ходе брифинга.

По ее словам, действия организации нельзя объяснить лишь двойными стандартами или политической ангажированностью — речь, как она считает, идет о вопиющем случае грубого пренебрежения обязанностями.

«Шокировала реакция <…> секретариата ЮНЕСКО. Это не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности», — сказала Захарова.

Она также назвала такую реакцию настоящим преступлением, подчеркнув, что именно на ЮНЕСКО возложены функции по защите прав ребенка. По ее утверждению, в заявлении организации не было отражено сочувствие гибели детей — говорилось лишь о жертвах среди гражданского населения.

Захарова добавила, что, по ее мнению, в ЮНЕСКО не могли не быть осведомлены о происходящем, поскольку сведения поступают от очевидцев, СМИ разных стран и российских официальных структур. Она также отметила, что российский постпред в организации ранее доводил эти данные до руководства организации.

Боевики киевского режима ночью 22 мая с помощью беспилотников нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находились более 80 учащихся. Погиб 21 человек, более 60 получили ранения. Сотрудники МЧС разбирали завалы 45 часов, несмотря на угрозу повторных атак и попытки боевиков ВСУ сорвать спасательную операцию.

