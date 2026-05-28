Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на теракт в Старобельске преступной халатностью
Действия организации нельзя объяснить лишь двойными стандартами или политической ангажированностью.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона была шокирована реакцией секретариата ЮНЕСКО на теракт украинских боевиков в колледже Старобельска. Об этом дипломат сообщила в ходе брифинга.
По ее словам, действия организации нельзя объяснить лишь двойными стандартами или политической ангажированностью — речь, как она считает, идет о вопиющем случае грубого пренебрежения обязанностями.
«Шокировала реакция <…> секретариата ЮНЕСКО. Это не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности», — сказала Захарова.
Она также назвала такую реакцию настоящим преступлением, подчеркнув, что именно на ЮНЕСКО возложены функции по защите прав ребенка. По ее утверждению, в заявлении организации не было отражено сочувствие гибели детей — говорилось лишь о жертвах среди гражданского населения.
Захарова добавила, что, по ее мнению, в ЮНЕСКО не могли не быть осведомлены о происходящем, поскольку сведения поступают от очевидцев, СМИ разных стран и российских официальных структур. Она также отметила, что российский постпред в организации ранее доводил эти данные до руководства организации.
Боевики киевского режима ночью 22 мая с помощью беспилотников нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находились более 80 учащихся. Погиб 21 человек, более 60 получили ранения. Сотрудники МЧС разбирали завалы 45 часов, несмотря на угрозу повторных атак и попытки боевиков ВСУ сорвать спасательную операцию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 28 мая
- «Виновные должны ответить»: верховный комиссар ООН о теракте в Старобельске
- 28 мая
- Верховный комиссар ООН призвал расследовать удары ВСУ в Старобельске
- 27 мая
- «Хорошо работаем»: учитель из колледжа Старобельска о попадании в «Миротворец»
- 27 мая
- «Большая загадка»: сотрудник Старобельского колледжа о внесении в «Миротворец»
- 27 мая
- Оппозиция в Европе потребовала не замалчивать теракт в Старобельске
- 27 мая
- Полянский: российскую позицию по теракту в ЛНР на заседании ОБСЕ слушал весь зал
- 27 мая
- «Удобные» и «неудобные» жертвы: Небензя высказался об атаке ВСУ в Старобельске
- 26 мая
- «На душе очень жутко»: бухгалтер старобельского колледжа о трагедии
- 26 мая
- «Бежали кто куда»: фельдшер рассказал о первых минутах трагедии в Старобельске
- 26 мая
- «Массовое убийство»: итальянское СМИ жестко отреагировало на теракт в Старобельске
Читайте также
64%
Нашли ошибку?