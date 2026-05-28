В ФСБ заявили о сохранении угрозы вторжения и провокаций со стороны Украины

ФСБ: на границе сохраняется угроза вторжения и провокаций со стороны Украины

На российско-украинской границе сохраняется угроза вооруженного вторжения и провокаций со стороны боевиков ВСУ. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Он отметил, что ситуация на этом направлении остается сложной, а российские силы совместно с подразделениями погранслужбы и Росгвардии в прошлом году восстановили положение на границе в пределах Курской области, освободив населенные пункты, а также пресечены 34 попытки прорыва.

Кулишов добавил, что риск провокаций со стороны украинских формирований сохраняется. По его словам, это подтверждается концентрацией сил ВСУ в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Также Кулишов заявил о росте интенсивности применения реактивной артиллерии и беспилотников. Под их удары, как он отметил, попадают российские приграничные населенные пункты, объекты промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры.

Отдельно он указал на сохраняющиеся риски диверсий в Брянской, Курской и Белгородской областях, включая попытки заброски диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, украинские спецслужбы пытаются формировать сеть пособников на приграничных и новых российских территориях, нередко используя методы шантажа и давления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.