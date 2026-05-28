Подогрел слухи: представитель Дубцовой высказался о ее расставании с женихом

Мария Гоманюк

Ранее приближенный к артистке источник рассказал, что она сама стала инициатором разрыва.

Почему Ирина Дубцова рассталась с женихом Петренко

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

PR-директор Петрухин: Ирина Дубцова не даст комментариев о расставании с женихом

Певица Ирина Дубцова не будет комментировать слухи о расставании с женихом, предпринимателем Иваном Петренко. Об этом в беседе с изданием Газета.ру сообщил PR-директор артистки Роман Петрухин.

По словам представителя исполнительницы, она и ее команда не обсуждают публично сообщения о возможном разрыве с бизнесменом.

«Не даем комментарии на данную тему», — заявил Петрухин.

Поводом для обсуждений стала публикация издания StarHit, в которой со ссылкой на анонимный источник сообщили, что Дубцова рассталась с Петренко, а инициатором разрыва стала сама артистка. По словам собеседника, бизнесмен уже съехал от певицы. Источник утверждал, что Петренко «утомил певицу своим характером».

Официального подтверждения расставания пока не было. Дубцова публично не высказывалась о переменах в личной жизни. В ее соцсетях, как и прежде, появлялись в основном рабочие публикации и позитивные обновления.

Про роман Дубцовой и Петренко стало известно в прошлом году. Тогда отношения пары выглядели серьезными: в СМИ обсуждали их возможную свадьбу, а сама певица говорила о готовности родить ребенка от избранника.

