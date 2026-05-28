Устроившего ДТП нижегородского мажора лишили водительских прав почти на два года

Светлана Стофорандова Журналист

Корнилову также придется выплатить штраф.

Как наказали мажора, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: Гунин Ярослав/ТАСС

Нижегородца Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП, лишили водительских прав на один год и 11 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Кроме того, нарушителю придется выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.

Массовая авария произошла 20 мая на Похвалинском съезде в центре Нижнего Новгорода. По версии следствия, Корнилов в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей. Сам водитель уверял, что был не пьян, однако проходить медицинское освидетельствование отказался.

В итоге в отношении него составили четыре административных протокола, а также возбудили уголовное дело. Выяснилось, что его уже неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Незадолго до ДТП он опубликовал видео, на котором размахивал бокалом со спиртным в руках. Сразу после столкновения Корнилов позировал на капоте разбитой иномарки, а в комментариях в социальных сетях грубо отвечал пользователям, называя их «нищетой».

После аварии нижегородец снова отправился в ресторан, где выпивал и в итоге уснул на летней веранде заведения.

Спустя время молодой человек все же протрезвел, записал видеообращение с извинениями и сообщил, что сейчас проходит курс лечения в реабилитационном центре от алкогольной зависимости.

