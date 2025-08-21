В Дагестане на границе с Азербайджаном задержали украинского агента, который перевозил флешку с секретными документами.

Как уточнили в ФСБ, он забрал ее из тайника по просьбе проживающего на подконтрольной Киеву территории брата. А завладеть этими материалами иностранцам удалось во время нападения на сотрудника одного из российских оборонных предприятий.

В итоге наши силовики сорвали сложную операцию вражеских спецслужб. Теперь курьеру грозит до 15 лет колонии.

