Сотрудника больницы задержали в Донецке по подозрению в госизмене

Дарья Бруданова Журналист

Предварительно, мужчина передавал Киеву сведения о военнослужащих, которые проходили лечение в городе.

В Донецке сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Кадры задержания оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По данным следствия, работник одного из медицинских учреждений города самостоятельно вышел на связь с украинскими спецслужбами. Жителя Донецка подозревают в передаче сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Также оперативникам удалось установить, что фигурант неоднократно передавал киевскому режиму информацию о военнослужащих, которые проходили лечение в медучреждении, где тот работал. Следствие продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Запорожской области. По имеющейся информации, спецслужба Украины завербовала жителя Мелитопольского района через чат в мессенджере Telegram. По заданию куратора он раздобыл компоненты для изготовления взрывного устройства и перевез их домой, чтобы передать исполнителю диверсии. Оба предполагаемых террориста задержаны и находятся под арестом.

