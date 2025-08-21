Шансы на спасение все еще есть: российская альпинистка ждет помощи на пике Победы

Российская альпинистка ждет помощи на пике Победы

В базовом лагере в горах Киргизии, откуда обычно начинается восхождение, ждут любую информацию с вершины. Пик Победы — коварная гора со сложным рельефом. Она требует концентрации и подготовки. Все последние детали спасательной операции — у корреспондента «Известий» Ивана Литомина.

Базовый лагерь Каркыра, около 2000 над уровнем моря. Наша съемочная группа находится здесь, чтобы узнать все последние подробности спасательной операции, которую прямо сейчас проводят на Пике Победы. Пытаются спасти россиянку Наталью Наговицину, которая там застряла со сломанной ногой. Но именно отсюда, из этого базового лагеря, она и начинала свое восхождение.

Каркыра — сезонная деревня туристов и альпинистов. Летом сюда ежедневно приезжают те, кто желает покорить Тянь-Шаньские семитысячники. Живут здесь в основном в юртах или палатках.

«Палаточный лагерь альпинистов. Именно здесь группа Натальи Наговициной приходила акклиматизацию. Правда, Наталья жила здесь в своей палатке, ставила ее, предположительно, вот в этом месте. Около двух-трех дней они здесь провели», — рассказал корреспондент.

Песни у костра, физподготовка, легкие прогулки. Все это время с группой Натальи Наговициной проводили альпинисты, туристы и администратор лагеря — Вера Беликова. В эксклюзивном интервью «Известиям» она рассказала: знает Наталью уже много лет. Еще с тех пор, когда та приезжала сюда с мужем. В 2021-м Сергей Наговицин погиб здесь, при восхождении на пик Хан-Тенгри. Прямо на руках у Натальи.

Несмотря на трагедию, Наталья не бросила альпинизм. В память о погибшем муже сняла фильм, установила на Хан-Тенгри мемориальную табличку и продолжила покорять вершины. Пик Победы должен был стать для нее самым важным восхождением. И здесь, в базовом лагере Каркыра, за пару дней до начала своего пути была полна оптимизма и решимости.

На выручку Натальи отправляли несколько спасательных отрядов, но добраться до высоты, на которой находится ее палатка, 7100 метров, пока не удалось никому. Те, кто пытались спасти Наталью, тоже оказались в западне. 19 августа стало известно о гибели итальянца, который пытался вызволить россиянку. Ежедневно спасатели запускают дрон. Еще вчера Наталья подавала признаки жизни.

«Для проведения спасательных работ были направлены восемь спасателей, которые должны будут достигнуть высоты 7200 в течение пяти-шести дней, если погодные условия будут благоприятными. 25-го, 24-го числа они должны достигнуть высоты 7200 для проведения спасательных работ в отношении Наговициной», — рассказал заместитель начальника Управления гражданской защиты, полковник МЧС КР Болот Шаршеналиев.

Высота Пика Победы — 7438 метров. За все время восхождений там погибло больше 70 человек. Многие из них до сих пор числятся пропавшими без вести, спустить тела погибших с огромной высоты не удается годами. А спасти живого человека на 7000 метров — настоящее испытание.

«Нужно организовывать спасательную команду, которая в этих страшных условиях будет ее переть на семи тысячах, на себе. На семи тысячах, можете себе представить, там рюкзак 15-килограммовый нести сложно, а человека? Это должны быть люди выше уровнем ее там просто на голову. В десятикратно выше ее, чтобы ее спасти. Таких людей в природе немного», — рассказал заслуженный мастер спорта по альпинизму Юрий Кошеленко.

С каждой минутой надежды на спасение Натальи Наговициной все меньше. Температура воздуха в месте, где находится ее палатка, ночью опускается до минус 25 градусов. Но спасательную операцию пока не сворачивают и шансы остаются. Как минимум до тех пор, пока до Натальи не доберется спасательный отряд.

