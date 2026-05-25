«Я теперь бизнесмен»: почему зумеры массово открывают ИП

Число предпринимателей среди россиян до 25 лет за год превысило рекордные 270 тысяч.

Подростки и студенты массово уходят в собственный бизнес. Они продают товары на маркетплейсах, создают IT-стартапы и запускают бренды. Как выяснили «Известия», число ИП среди россиян до 25 лет за год выросло на 16% и превысило рекордные 270 тысяч.

В России действует несколько программ поддержки молодых предпринимателей. В том числе они могут получить гранты до одного миллиона рублей.

По словам экспертов, рост молодежного предпринимательства имеет для экономики не только преимущества, но также риски. Среди плюсов — ускорение цифровизации, рост финансовой грамотности и налоговых поступлений. Минус — кадровый дефицит в традиционных сферах.

Ранее нейролингвист Юлия Смирнова объяснила, почему зумеры и альфа-дети разучились писать длинные сообщения. По словам эксперта, мозг современной молодежи адаптировался к формату живого диалога даже в письменной коммуникации. Вместо того, чтобы собрать всю мысль в одно сообщение, они выдают серию коротких фраз, каждое нажатие кнопки «отправить» для них — аналог произнесенной вслух реплики.

