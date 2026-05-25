«Я теперь бизнесмен»: почему зумеры массово открывают ИП

Подростки и студенты в России начали массово открывать ИП

Подростки и студенты массово уходят в собственный бизнес. Они продают товары на маркетплейсах, создают IT-стартапы и запускают бренды. Как выяснили «Известия», число ИП среди россиян до 25 лет за год выросло на 16% и превысило рекордные 270 тысяч.

В России действует несколько программ поддержки молодых предпринимателей. В том числе они могут получить гранты до одного миллиона рублей.

По словам экспертов, рост молодежного предпринимательства имеет для экономики не только преимущества, но также риски. Среди плюсов — ускорение цифровизации, рост финансовой грамотности и налоговых поступлений. Минус — кадровый дефицит в традиционных сферах.

