В Чехии задержали митрополита Илариона, обвинив в хранении наркотиков

Элина Битюцкая
Священнослужитель назвал случившееся провокацией и заявил о поступавших ему угрозах.

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Митрополит Иларион (Алфеев) был задержан чешской полицией по подозрению в якобы имевшем место хранении наркотических веществ. Об этом РИА Новости сообщил один из его помощников.

«В 10:30 начался допрос Владыки при участии прокурора, судьи, консула России и адвоката. Вчера ему официально предъявили подозрение в совершении преступления — хранение наркотических веществ. На этом основании его задержали, поместили в СИЗО, забрали все личные вещи», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, накануне полиция остановила автомобиль, в котором ехал митрополит, провела обыск и якобы нашла в багажнике четыре небольших контейнера с «веществом белого цвета».

Этой ночью клирика посетили адвокат, а также российский консул, который смог оценить условия содержания и все проверить, добавил он.

Сам священнослужитель назвал случившееся провокацией. По его словам, последние несколько месяцев он не раз получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы. Кроме того, на него и православную общину в Карловых Варах оказывали давление.

Митрополит Иларион — один из наиболее известных священнослужителей Русской православной церкви. С 2009 по 2022 год руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата. Затем он возглавил Будапештско-Венгерскую епархию.

В июле 2024-го Священный синод РПЦ создал комиссию по изучению состояния дел в этом округе и впоследствии временно отстранил владыку от управления. Все произошло после крупной кражи, произошедшей в январе того же года. Венгерская полиция тогда объявила в розыск Георгия Сузуки — бывшего иподиакона митрополита.

