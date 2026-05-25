У режиссера Андрея Звягинцева нет права голоса по ситуации на Донбассе. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова постановщика, которые тот произнес на Каннском фестивале.

«Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим в Донбассе, начиная с 2014 года, когда началась война. Вот если бы он тогда это делал, наверное, у него бы было право голоса. А сейчас такого права нет», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга.

Также пресс-секретарь президента заявил, что новый фильм Андрея Звягинцева под названием «Минотавр», за который тот получил награду в Каннах, он еще не видел. Смотреть эту картину в будущем Песков не планирует. При этом представитель Кремля отметил: оценивать творческие достижения российского постановщика он не берется.

Ранее Дмитрий Песков назвал президента Украины Владимира Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине. По его словам, несмотря на агрессивную риторики Киева, Россия продолжит специальную военную операцию до полного достижения поставленных целей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.