«Не осудили Киев»: Песков о реакции западных СМИ на удары по общежитию в ЛНР
Целый ряд журналистов предпочел не ехать в Старобельск под различными предлогами.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Песков: многие западные СМИ решили не замечать теракт в Старобельске
Попытки многих иностранных СМИ не замечать чудовищное преступление ВСУ в Старобельске сегодня прокомментировали в Кремле. Там также подчеркнули, что до сих пор не видели официальных заявлений Запада, осуждающих Киев за удар по колледжу.
«Целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины. Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР объявлен траур после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Жертвами теракта стал 21 человек, более 60 пострадали. Врачи до сих пор борются за жизнь 19-летнего студента, который находится в реанимации в тяжелом состоянии. В память о погибших в Старобельске решено установить монумент, люди несут игрушки и цветы к стихийному мемориалу.
На месте удара разбор завалов 15 раз прекращался из-за повторных атак
