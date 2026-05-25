«Сожалею»: мажор, устроивший массовое ДТП в Нижнем Новгороде, решил извиниться

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 57 0

Правда, кажется, уже слишком поздно.

Мажор устроивший массовое ДТП в Нижнем Новгороде извинился

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын нижегородского миллиардера Корнилов извинился после пьяного ДТП

Сын нижегородского миллиардера Сергея Корнилова Сергей Корнилов-младший, который оказался в центре скандала после массового ДТП и оскорблений в адрес россиян, публично извинился. Кадры видео, где мажор просит прощение, распространились по интернету.

«Я искренне сожалению о содеянном. Еще раз прошу извинений», — сказал 21- летний молодой человек.

По словам Корнилова-младшего, после инцидента он принял решение пройти лечение от алкогольной зависимости. С этой целью он якобы лег в специализированную клинику. Откуда и записал видео с извинениями.

«Сейчас я нахожусь в реабилитационном центре для алкоголиков. Все сказанные мной слова по поводу аварии не являются истинными. Я так не считаю, все было сделано под воздействием алкоголя», — добавил Сергей.

Массовое ДТП произошло 20 мая на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Корнилов-младший, находясь в алкогольном опьянении, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia. От удара Kia отбросило на Nissan. После аварии молодой человек как ни в чем не бывало поехал в ресторан.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Пресс-служба регионального МВД 25 мая сообщила, что Корнилова-младшего задержали. Нарушителя поместили в изолятор временного содержания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

15:08
Путин и король Бахрейна призвали к скорейшему завершению конфликта в Иране
14:53
Песков: у не осудившего бойню в Донбассе режиссера Звягинцева нет права голоса
14:45
«Я теперь бизнесмен»: почему зумеры массово открывают ИП
14:37
«Не осудили Киев»: Песков о реакции западных СМИ на удары по общежитию в ЛНР
14:32
В Чехии задержали митрополита Илариона, обвинив в хранении наркотиков
14:29
Президент Финляндии Стубб допустил, что может представить ЕС на переговорах с Россией

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Новые правила начислений: кому из пенсионеров проиндексируют выплаты в июне
Преданная фанатка: автобус бейсбольной команды сгорел из-за девочки-пиромана
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео