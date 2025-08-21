Мощный удар: как ВС РФ выбили украинских боевиков из села Александро-Шультино

Это всего в трех километров от Константиновки — города, важного для выхода к Славянско-Краматорской агломерации.

ВС РФ освободили спело Александро-Шультино

Российские войска приблизились к Константиновке. Сегодня стало известно, что боевиков выбили из села Александро-Шультино, оно расположено всего в трех километрах от окраин города, важного для выхода к Славянско-Краматорской агломерации.

Самый мощный за последние недели удар нанесен по военным объектам на Украине. На этот раз цели поражали в том числе в западных регионах. Так, в закарпатском городе Мукачево мощные взрывы прогремели на территории завода, который производил электронику для ВСУ. Например, платы и микропроцессоры для беспилотников.

Еще один завод поражен под Житомиром, на предприятии выпускали и ремонтировали узлы и агрегаты для бронетехники. Также удар нанесен по Павлоградской газокомпрессорной станции и газовому месторождению в Харьковской области. Взрывы гремели во Львове, Ровенской области, а также Киеве и Запорожье. В районе Луцка под удар попал военный аэродром.

