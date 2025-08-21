«Я устала»: Аврора Киба о причинах возвращения в Россию из Лондона

Диана Кулманакова
Что не понравилось блогеру на чужбине?

«Здесь моя семья»: Аврора Кибаб рассказала причины возвращения в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аврора Киба вернулась из Великобритании в Россию ради Григория Лепса

Блогер и участница реалити-шоу «Мастер игры» Аврора Киба вернулась в Россию из Великобритании ради народного артиста и своего жениха Григория Лепса. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Я устала от Лондона. Все-таки Москва — это мой родной город. Здесь моя семья. И Григорий Викторович в том числе», — поделилась она с подписчиками.

Аврора жила и работала в Великобритании около года — с сентября 2024. Как рассказала блогер, в ее дальнейшие планы входит попробовать себя в роли актрисы или дать большое интервью.

В июне 2024 года стало известно, что Григорий Лепс сделал предложение студентке МГИМО Авроре Кибе. Их отношения сразу привлекли внимание СМИ из-за разницы в возрасте, так как на тот момент ей было всего 18 лет.

За это время Аврора поддерживала карьеру Лепса, а также развивала собственную деятельность как блогер и участница реалити-шоу.

