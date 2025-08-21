Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море

Диана Кулманакова
Причиной послужили процедурные нарушения и нелегитимный состав трибунала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Россия вышла из арбитражного процесса ООН по делу, связанному с задержанием трех украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

«Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей», — говорится в сообщении.

В заявлении МИД России говорится, что причиной выхода стали грубые процедурные нарушения и нелегитимный состав арбитражного трибунала. Российская сторона участвовала в разбирательстве добросовестно, предоставив доказательства отсутствия нарушений международного права. Однако с развитием процесса вера в его непредвзятость и справедливость была утрачена.

В ноябре 2018 года три украинских корабля попытались незаконно пересечь российскую границу в Черном море без оформления необходимых документов. Разбирательство было инициировано Украиной в 2019 году, которая обвинила Россию в нарушении иммунитета военных кораблей, незаконном уголовном преследовании моряков и нанесении материального ущерба.

Теперь дело будет рассматриваться трибуналом с новым составом арбитров, назначенных без согласия России. Российское правительство не будет признавать решения данного трибунала и считает процесс нелегитимным.

