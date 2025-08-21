Юбилейный Х Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

В рамках мероприятия Союз журналистов России проведет серию профессиональных сессий, посвященных актуальным трендам.

Юбилейный Х Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани

Фото: пресс-служба администрации губернатора АО

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юбилейный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 22 августа. В десятый раз мероприятие откроется на площадке Астраханского государственного театра оперы и балета.

В этом году форум посвящен теме «История Каспия: от прошлого к будущему». В нем примут участие представители органов власти, ученые, эксперты, журналисты, медиаспециалисты, блогеры и лидеры общественных организаций стран Прикаспия и Узбекистана.

В рамках программы форума состоится четыре сессии и пленарное заседание, модератором которого выступит Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. В планах у экспертов обсудить вопросы развития логистических связей между государствами Каспийского региона, соблюдения баланса экологии и энергетики, а также подготовки высококлассных специалистов медиасферы.

Также на полях мероприятия Союз журналистов России проведет Инфорум — серию профессиональных сессий, посвященных актуальным трендам и вызовам современной медиасферы. Кроме этого, будут подведены итоги конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свыше 260 тысяч гостей посетили форум «Беспилотные системы: технологии будущего».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.25
0.15 93.50
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:04
В США отменили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка
7:50
«Здесь есть «перчик»: психолог об отношениях Анны Пересильд и Вани Дмитриенко
7:39
«Мне бы хотелось»: почему Анна Арефьева никогда не встречалась с плохими парнями
7:28
Минздрав РФ заявил о новых правилах медосвидетельствования водителей с 2027 года
7:15
«Не политическая инициатива»: организаторы о миссии «Интервидения-2025»
7:00
Снайперы готовятся защищать Курскую и Сумскую области. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс