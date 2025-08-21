Юбилейный Х Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани

Юбилейный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 22 августа. В десятый раз мероприятие откроется на площадке Астраханского государственного театра оперы и балета.

В этом году форум посвящен теме «История Каспия: от прошлого к будущему». В нем примут участие представители органов власти, ученые, эксперты, журналисты, медиаспециалисты, блогеры и лидеры общественных организаций стран Прикаспия и Узбекистана.

В рамках программы форума состоится четыре сессии и пленарное заседание, модератором которого выступит Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. В планах у экспертов обсудить вопросы развития логистических связей между государствами Каспийского региона, соблюдения баланса экологии и энергетики, а также подготовки высококлассных специалистов медиасферы.

Также на полях мероприятия Союз журналистов России проведет Инфорум — серию профессиональных сессий, посвященных актуальным трендам и вызовам современной медиасферы. Кроме этого, будут подведены итоги конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ».

