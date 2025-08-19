Свыше 260 тысяч гостей посетили форум «Беспилотные системы: технологии будущего»

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 39 0

В рамках масштабного мероприятия, которое стало частью форума «Москва 2030», представили последние достижения в области робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта.

Свыше 260 тысяч гостей посетили форум «Беспилотные системы: технологии будущего»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В рамках форума «Москва 2030» в инновационном центре «Сколково» с 7 по 17 августа прошел первый международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего». Его провели по поручению Президента России.

«Международный форум “Беспилотные системы: технологии будущего” объединил более 260 тысяч человек, включая ведущих экспертов, разработчиков, производителей и экспортеров более чем из 60 стран мира. Это масштабное событие стало площадкой для обмена передовыми знаниями, инновационными идеями и лучшими практиками в области беспилотных технологий. В рамках форума были представлены последние достижения в области робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта. Мероприятие стало ярким примером того, как Россия активно внедряет передовые технологии», — отметила Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Частью масштабного мероприятия стал проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», национальные соревнования с участием зарубежных спортсменов, Кубок Мэра Москвы по гонкам дронов, а также деловая программа, во время которой обсудили актуальные вопросы индустрии. Кроме того, гости побывали на выставке последних достижений в области беспилотных систем, приняли участие в мастер-классах по управлению дронами и посетили магазин будущего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс