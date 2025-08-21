Премьер-министр Израиля утвердил планы военных по разгрому ХАМАС.
Фото: Reuters/Ronen Zvulun
Нетаньяху объявил о прибытии в сектор Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своем прибытии в сектор Газа с целью подтвердить планы Армии обороны Израиля по взятию под контроль города Газа и разгромлению палестинского движения ХАМАС. Об этом рассказало агентство Ynet.
«Сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы подтвердить планы, представленные мне Армией обороны Израиля по взятию под контроль города Газа и разгрому ХАМАС», — отметил Нетаньяху.
Он также выразил высокую оценку готовности армии и резервистов к выполнению поставленных задач.
Армия обороны Израиля начала наступательную операцию на сектор Газа 20 августа, контролируя на данный момент его окраины. Премьер также поручил немедленно начать переговоры по освобождению заложников и прекращению военных действий на условиях, приемлемых для Израиля, подчеркнув, что разгром ХАМАС и вопрос пленников тесно связаны.
Ситуация в секторе Газа остается напряженной. Обострение в регионе наблюдалось последние недели на фоне обменов ракетными обстрелами и столкновений.
