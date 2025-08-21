Нетаньяху объявил о прибытии в сектор Газа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 58 0

Премьер-министр Израиля утвердил планы военных по разгрому ХАМАС.

Нетаньяху объявил о прибытии в сектор Газ для утверждения плана по его захвату

Фото: Reuters/Ronen Zvulun

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нетаньяху объявил о прибытии в сектор Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своем прибытии в сектор Газа с целью подтвердить планы Армии обороны Израиля по взятию под контроль города Газа и разгромлению палестинского движения ХАМАС. Об этом рассказало агентство Ynet.

«Сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы подтвердить планы, представленные мне Армией обороны Израиля по взятию под контроль города Газа и разгрому ХАМАС», — отметил Нетаньяху.

Он также выразил высокую оценку готовности армии и резервистов к выполнению поставленных задач.

Армия обороны Израиля начала наступательную операцию на сектор Газа 20 августа, контролируя на данный момент его окраины. Премьер также поручил немедленно начать переговоры по освобождению заложников и прекращению военных действий на условиях, приемлемых для Израиля, подчеркнув, что разгром ХАМАС и вопрос пленников тесно связаны.

Ситуация в секторе Газа остается напряженной. Обострение в регионе наблюдалось последние недели на фоне обменов ракетными обстрелами и столкновений. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.25
0.15 93.50
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:04
В США отменили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка
7:50
«Здесь есть «перчик»: психолог об отношениях Анны Пересильд и Вани Дмитриенко
7:39
«Мне бы хотелось»: почему Анна Арефьева никогда не встречалась с плохими парнями
7:28
Минздрав РФ заявил о новых правилах медосвидетельствования водителей с 2027 года
7:15
«Не политическая инициатива»: организаторы о миссии «Интервидения-2025»
7:00
Снайперы готовятся защищать Курскую и Сумскую области. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс