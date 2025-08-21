«Дам знать»: Трамп о возможном изменении подхода к конфликту на Украине

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

Американский президент обозначил сроки переоценки ситуации.

Трамп допустил, что изменит подход по Украине через две недели

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп допустил изменение подхода к конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что может пересмотреть свою политику по Украине в течение двух недель. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, ситуация требует переоценки и возможного изменения курса.

«Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом», — поделился он.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося поиска международным сообществом решений по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп участвовал в саммите с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, где стороны обсуждали широкий круг вопросов, включая урегулирование конфликтов и направление на сотрудничество в обеспечении безопасности. Встреча проходила в теплой обстановке и была призвана заложить основу для диалога.

Затем 18 августа Трамп в Белом доме встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которые также обсудили ситуацию вокруг кризиса. Глава США отказался от идеи временного прекращения огня, сделав ставку на подписание полноценного мирного соглашения. Он пообещал гарантию безопасности Украине. Однако заявил, что членство в НАТО, как и возвращение Крыма, для Незалежной невозможно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.25
0.15 93.50
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:04
В США отменили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка
7:50
«Здесь есть «перчик»: психолог об отношениях Анны Пересильд и Вани Дмитриенко
7:39
«Мне бы хотелось»: почему Анна Арефьева никогда не встречалась с плохими парнями
7:28
Минздрав РФ заявил о новых правилах медосвидетельствования водителей с 2027 года
7:15
«Не политическая инициатива»: организаторы о миссии «Интервидения-2025»
7:00
Снайперы готовятся защищать Курскую и Сумскую области. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс