Сливай воду: россияне начали избавляться от премиальных китайских авто

Количество объявлений о продаже люксовых машин из КНР за год резко выросло.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Россияне начали избавляться от премиальных китайских авто
Жители России начали массово продавать премиальные автомобили китайского производства. За последний год объем размещенных объявлений о продаже таких машин увеличился втрое, при этом значительная часть этих транспортных средств — модели возрастом не старше двух лет. Одновременно наблюдается рост числа заключенных сделок на вторичном рынке. Причины происходящего эксперты трактуют по-разному. Подробности — в материале «Известий».
Резкий скачок
Согласно информации от Auto.ru, предоставленной по запросу «Известий», за год количество объявлений о продаже бывших в употреблении китайских автомобилей премиум-класса выросло в три раза. При этом уменьшился средний возраст машин, выставленных на продажу: с 2,1 года в августе прошлого года до 1,9 года в настоящее время. Также наблюдается снижение средней стоимости: с 5,17 млн до 4,86 млн рублей.
По запросу «Известий» аналитики Auto.ru подготовили сводку по самым популярным китайским премиальным маркам, представленным в продаже.
Так, число предложений по продаже всех моделей Lixiang увеличилось в четыре раза. Средний возраст этих авто сократился с 2,1 до 1,8 года, а средняя стоимость снизилась с 6,3 до 5,8 млн рублей. Объявлений о продаже машин марки Tank стало в три раза больше, при этом возраст предлагаемых авто уменьшился с 2,1 до 1,9 года. Цены при этом почти не изменились: 4,39 млн рублей год назад против 4,36 млн сегодня.
Продажи автомобилей Zeekr на вторичке также выросли втрое. Если ранее их средний возраст составлял 2,2 года, то теперь — 1,9 года. Средняя цена снизилась с 5,4 до 5,1 млн рублей. Электрокары и гибридные модели Voyah стали продаваться в 2,7 раза чаще. Средний возраст таких машин снизился с 2,4 до 2,2 года, стоимость — с 4,9 до 4,4 млн рублей.
«Вторичка» набирает обороты
Согласно данным агентства «Автостат Инфо», предоставленным «Известиям», с января по июль текущего года на российском вторичном рынке было реализовано 3038 автомобилей Lixiang, что на 85,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1634 авто). Продажи моделей Tank за семь месяцев выросли на 191,8% — с 1199 до 3499 штук. Zeekr показал рост на 84,4% — 1195 автомобилей против 648 годом ранее. Авто марки Voyah проданы в количестве 1428 единиц, что на 107,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (688 штук).
Цикличность и замена
Роман Титов, заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон», подтвердил рост количества объявлений о продаже китайских премиум-авто. Он объяснил это тем, что в 2022–2023 годах такие машины активно приобретались, а срок владения автомобилем этого класса обычно составляет 2,5–3 года.
За это время пробег машин увеличивается, владелец изучает все особенности эксплуатации и стремится перейти на новый автомобиль, чаще всего — тоже китайского производства, так как рынок предлагает много свежих моделей, пояснил Титов. Лишь малая часть клиентов пересаживаются на европейские авто, которые стоят примерно в два раза дороже
Николай Иванов, руководитель отдела продаж новых авто компании «Рольф», считает, что говорить о массовом отказе от китайских премиум-моделей преждевременно. Он связывает рост предложений и сделок с эффектом «низкой базы».
Ранее таких авто с пробегом почти не было. Сейчас они начали появляться на рынке, отметил он. По его словам, многие автовладельцы просто меняют одну китайскую модель на другую.
Естественный процесс
Ирина Франк, глава компании Frank Auto, считает, что увеличение числа предложений на вторичке связано с быстрым ростом продаж новых автомобилей китайских премиум-брендов.
С расширением автопарка логично увеличивается и объем машин, выходящих на рынок с пробегом — это нормальный этап жизненного цикла, заявила она. Снижение средней цены объясняется поступлением новинок и обновлением линеек, что оказывает давление на стоимость на вторичном рынке.
Не оправдали ожиданий
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», полагает, что рост предложений объясняется как всплеском продаж новых моделей, так и стремительным обновлением линеек китайских брендов, а также желанием клиентов обладать наиболее актуальными версиями.
Он приводит в пример модель Voyah Free, у которой недавно появилась версия Sport Edition с усовершенствованной установкой и зимними функциями. Тем не менее, часть владельцев разочаровывается в китайских авто.
Многие пересели с европейских или японских машин и поняли, что китайские авто не всегда соответствуют прежнему уровню. Таких может быть до четверти от всех продавцов, отметил Кадаков.
Похожее мнение высказывает Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Он считает, что реальная эксплуатация премиальных китайских авто нередко не соответствует ожиданиям.
Большинство таких машин — электрокары или гибриды. Их обслуживание и эксплуатация требуют определенных привычек. Владельцы не всегда готовы к необходимости искать зарядные станции или проверять совместимость разъемов, отметил он.
Кроме того, как поясняет Шапарин, гибриды демонстрируют высокую динамику только при полностью заряженной батарее. По мере ее разрядки снижается и мощность, и производительность.
В результате на трассах можно видеть, как Zeekr или Lixiang с разряженной батареей уступают в разгоне обычным «Фокусам» или «Солярисам», резюмировал он.
