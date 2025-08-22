Сливай воду: россияне начали избавляться от премиальных китайских авто

Россияне начали избавляться от премиальных китайских авто

Жители России начали массово продавать премиальные автомобили китайского производства. За последний год объем размещенных объявлений о продаже таких машин увеличился втрое, при этом значительная часть этих транспортных средств — модели возрастом не старше двух лет. Одновременно наблюдается рост числа заключенных сделок на вторичном рынке. Причины происходящего эксперты трактуют по-разному. Подробности — в материале «Известий».

Резкий скачок

www.globallookpress.com/ Shatokhina Natalia

Согласно информации от Auto.ru, предоставленной по запросу «Известий», за год количество объявлений о продаже бывших в употреблении китайских автомобилей премиум-класса выросло в три раза. При этом уменьшился средний возраст машин, выставленных на продажу: с 2,1 года в августе прошлого года до 1,9 года в настоящее время. Также наблюдается снижение средней стоимости: с 5,17 млн до 4,86 млн рублей.

По запросу «Известий» аналитики Auto.ru подготовили сводку по самым популярным китайским премиальным маркам, представленным в продаже.

Так, число предложений по продаже всех моделей Lixiang увеличилось в четыре раза. Средний возраст этих авто сократился с 2,1 до 1,8 года, а средняя стоимость снизилась с 6,3 до 5,8 млн рублей. Объявлений о продаже машин марки Tank стало в три раза больше, при этом возраст предлагаемых авто уменьшился с 2,1 до 1,9 года. Цены при этом почти не изменились: 4,39 млн рублей год назад против 4,36 млн сегодня.

Продажи автомобилей Zeekr на вторичке также выросли втрое. Если ранее их средний возраст составлял 2,2 года, то теперь — 1,9 года. Средняя цена снизилась с 5,4 до 5,1 млн рублей. Электрокары и гибридные модели Voyah стали продаваться в 2,7 раза чаще. Средний возраст таких машин снизился с 2,4 до 2,2 года, стоимость — с 4,9 до 4,4 млн рублей.

«Вторичка» набирает обороты

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно данным агентства «Автостат Инфо», предоставленным «Известиям», с января по июль текущего года на российском вторичном рынке было реализовано 3038 автомобилей Lixiang, что на 85,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1634 авто). Продажи моделей Tank за семь месяцев выросли на 191,8% — с 1199 до 3499 штук. Zeekr показал рост на 84,4% — 1195 автомобилей против 648 годом ранее. Авто марки Voyah проданы в количестве 1428 единиц, что на 107,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (688 штук).

Цикличность и замена

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Роман Титов, заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон», подтвердил рост количества объявлений о продаже китайских премиум-авто. Он объяснил это тем, что в 2022–2023 годах такие машины активно приобретались, а срок владения автомобилем этого класса обычно составляет 2,5–3 года.

За это время пробег машин увеличивается, владелец изучает все особенности эксплуатации и стремится перейти на новый автомобиль, чаще всего — тоже китайского производства, так как рынок предлагает много свежих моделей, пояснил Титов. Лишь малая часть клиентов пересаживаются на европейские авто, которые стоят примерно в два раза дороже

Николай Иванов, руководитель отдела продаж новых авто компании «Рольф», считает, что говорить о массовом отказе от китайских премиум-моделей преждевременно. Он связывает рост предложений и сделок с эффектом «низкой базы».

Ранее таких авто с пробегом почти не было. Сейчас они начали появляться на рынке, отметил он. По его словам, многие автовладельцы просто меняют одну китайскую модель на другую.

Естественный процесс

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ирина Франк, глава компании Frank Auto, считает, что увеличение числа предложений на вторичке связано с быстрым ростом продаж новых автомобилей китайских премиум-брендов.

С расширением автопарка логично увеличивается и объем машин, выходящих на рынок с пробегом — это нормальный этап жизненного цикла, заявила она. Снижение средней цены объясняется поступлением новинок и обновлением линеек, что оказывает давление на стоимость на вторичном рынке.

Не оправдали ожиданий

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», полагает, что рост предложений объясняется как всплеском продаж новых моделей, так и стремительным обновлением линеек китайских брендов, а также желанием клиентов обладать наиболее актуальными версиями.

Он приводит в пример модель Voyah Free, у которой недавно появилась версия Sport Edition с усовершенствованной установкой и зимними функциями. Тем не менее, часть владельцев разочаровывается в китайских авто.

Многие пересели с европейских или японских машин и поняли, что китайские авто не всегда соответствуют прежнему уровню. Таких может быть до четверти от всех продавцов, отметил Кадаков.

Похожее мнение высказывает Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Он считает, что реальная эксплуатация премиальных китайских авто нередко не соответствует ожиданиям.

Большинство таких машин — электрокары или гибриды. Их обслуживание и эксплуатация требуют определенных привычек. Владельцы не всегда готовы к необходимости искать зарядные станции или проверять совместимость разъемов, отметил он.

Кроме того, как поясняет Шапарин, гибриды демонстрируют высокую динамику только при полностью заряженной батарее. По мере ее разрядки снижается и мощность, и производительность.

В результате на трассах можно видеть, как Zeekr или Lixiang с разряженной батареей уступают в разгоне обычным «Фокусам» или «Солярисам», резюмировал он.