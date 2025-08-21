В США умер «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 86 0

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

В США умер «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо

Фото: Michelle R. Smith/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США скончался судья Фрэнк Каприо, известный своими трогательными выступлениями и добрым нравом. Ему было 88 лет. Причина смерти — рак поджелудочной железы, уточняется на странице Каприо в Facebook*.

«Его наследие живет в бесчисленных добрых делах людей, которых он вдохновил. В его честь мы постараемся привнести в мир немного больше сострадания — так же, как он это делал каждый день», — сказано в публикации.

На протяжении 38 лет Каприо работал в муниципальном суде города Провиденс в Род-Айленде. Известность приобрел благодаря телевизионному шоу «Пойманные в Провиденсе». Вырезки оттуда обрели широкую популярность в социальных сетях.

В TikTok, например, у Каприо было 1,6 миллиона подписчиков. А телешоу с его участием было четыре раза номинировано на дневную премию «Эмми».

В Сети Каприо называют «самым милым судьей в мире». Во время заседаний он демонстрировал высокий уровень эмпатии, эмоциональный и человечный подход к делам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер актер из «Звездных войн» Теренс Стэмп.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс