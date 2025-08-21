В США умер «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо

В США скончался судья Фрэнк Каприо, известный своими трогательными выступлениями и добрым нравом. Ему было 88 лет. Причина смерти — рак поджелудочной железы, уточняется на странице Каприо в Facebook*.

«Его наследие живет в бесчисленных добрых делах людей, которых он вдохновил. В его честь мы постараемся привнести в мир немного больше сострадания — так же, как он это делал каждый день», — сказано в публикации.

На протяжении 38 лет Каприо работал в муниципальном суде города Провиденс в Род-Айленде. Известность приобрел благодаря телевизионному шоу «Пойманные в Провиденсе». Вырезки оттуда обрели широкую популярность в социальных сетях.

В TikTok, например, у Каприо было 1,6 миллиона подписчиков. А телешоу с его участием было четыре раза номинировано на дневную премию «Эмми».

В Сети Каприо называют «самым милым судьей в мире». Во время заседаний он демонстрировал высокий уровень эмпатии, эмоциональный и человечный подход к делам.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.