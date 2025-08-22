В России предложили ввести тестирование для молодоженов перед браком

София Головизнина
София Головизнина Журналист 45 0

Таким способом надеются побороть фиктивные браки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

В Госдуме заявили, что придуман способ борьбы с фиктивными браками, который уже очень скоро заработает во всех ЗАГСах страны. Молодожёнам придется сдавать тест на знание биографии друг друга, пройти собеседование, а также предоставить общие фото, выписки из банка и доказательства ведения совместного быта.

Касается это только тех, кто решил связать свою судьбу с иностранцем. Ведь фиктивные браки это наиболее легкий способ получения и гражданства и вида на жительство. Только вот, такие очные ставки способ далеко не новый, работает во многих странах. По мотивам таких договорных сожительств даже снимали фильмы. 

