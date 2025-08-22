Экшн, семья и любовь: как первые зрители оценили фильм «Геля»

Зрители оставили первые отзывы о криминальной комедии «Геля»

Криминальную комедию «Геля» уже можно посмотреть в кинотеатрах. Фильм Стаса Иванова — обладатель специального приза фестиваля «Окно в Европу» «За энергию на экране». Так что скучно точно не будет. Главный герой — дальнобойщик, который угоняет машины. Какие эмоции испытали первые зрители — узнал корреспондент «Известий» Николай Никулин.

После просмотра фильма всегда наступает момент, когда пытаешься собрать мысли и подобрать правильные слова, чтобы выразить свои ощущения. Фильм «Геля», вышедший на экраны страны, совершенно не оставляет зрителя равнодушным. Эмоции бьют через край. И это кино, про которое хочется говорить и его хочется обсуждать.

Криминальная комедия рассказывает об автомобильном путешествии двух мужчин в, как сформулировал сам режиссер Стас Иванов, резервацию самых отъявленных бандитов, которые продолжают думать, что могут что-то решать на местности. Создатель таких сериалов, как «ЮЗЗЗ» и «Высокий сезон» собственноручно написал сценарий к этой картине.

«Интересно, что они попадают в город Выборг, в котором все происходит. Там резервация невероятных характерных бандитов, которых, конечно, уже давно нет, да и вообще нигде нет, но они как будто бы держат последний уголок. Их всех собрали. И они все такие яркие, колоритные», — рассказал режиссер Стас Иванов.

С 21 августа «Геля» — в отечественном прокате. И вот, что говорят зрители по свежим впечатлениям.

«Погони классные, движения автомобиля, какой-то экшн», — отмечает зритель из Санкт-Петербурга.

«Фильм интересный, фильм интересный, постановка очень интересная. Звук, все на высшем классе», — говорит зритель из Екатеринбурга.

«Самое крутое то, что происходило много интересных событий, то, что герои выбирались из ситуаций сложных», — считает зрительница из Красноярска.

По сюжету, главный герой Саня в исполнении Ильи Малакова берется перегнать Gelandewagen в город Выборг. И оказавшись в криминальной передряге, он верит, что успеет вернуться к жене на роды долгожданного сына.

«Все экшн-сцены, они были на драйве классные. Но именно в жизни нервничал Илья, — не персонаж мой Саня, а Илья — каждый раз, когда просто я садился за руль „Гели“. Это была каждый раз проверка, то есть ну каждый раз», — рассказал актер Илья Малаков.

Другой пассажир автомобиля — полицейский Орехов. Отличительная черта героя Антона Васильева — усики и шапочка, которую он никогда не снимает. Конечно, он не Холмс и не Пуаро. Однако полицейский Орехов обладает своим уникальным расследовательским методом, выраженным в словах, которые он постоянно повторяет: «Можем порешать». И, разумеется, в комических обстоятельствах порешать он ничего не может.

«Это не чистая экшн-криминальная комедия, как на плакате нарисовано. Двое мужчин, машина сзади. То есть там есть пространство для семейной драмы, взаимоотношений. Герой со своей семьей, своей тещей. Это, собственно, мой большой привет моей бывшей теще Лене Станиславовне», — рассказывает Иванов.

«Он затронул такие вопросы глубокие, семейные, денежные, финансовые, чувство долга, чувство правды, доброты, любви», — отмечает зрительница из Москвы.

«В сюжете понравилась безумная любовь главного героя по отношению к своей жене, который, несмотря на все трудности, которые были на его сложном пути, все-таки стремился попасть к ней и увидеть долгожданного сына», — говорит еще одна зрительница из Москвы.

Фильм «Геля» создан при непосредственном участии канала РЕН ТВ. Фанатам задорных экшн-комедий точно придется по вкусу. Впереди выходные, и повод отлично провести время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.