Путин записал специальное видеообращение к китайскому народу

Перед своим визитом в Пекин президент России Владимир Путин подготовил специальное видеообращение к жителям Китая. Помощник главы государства Юрий Ушаков, отвечая на вопрос 5-tv.ru во время брифинга, заявил, что это станет заменой традиционной статьи или большого интервью.

«В этом году вместо статьи мы записали видеообращение нашего президента к гражданам Китайской Народной Республики, и оно будет распространено по соответствующим каналам», — сказал Ушаков.

Владимир Путин посетит Пекин с 19 по 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к знаковой дате — 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

