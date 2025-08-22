Объявлена мобилизация: Трамп отправил военные корабли к берегам Венесуэлы

Дональд Трамп отправил военные корабли к берегам Венесуэлы

Корабли США достигнут берегов Венесуэлы с высокой долей вероятности уже к выходным. Решение направить их туда — часть операции администрации президента Штатов Дональда Трампа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступными картелями, уточняет телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

В материале говорится, что два анонимных источника, знакомых с ходом развертывания, сообщили о том, что корабли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale движутся к побережью Венесуэлы, на их бортах находятся 4,5 тысячи американских военнослужащих, включая 2,2 тысячи морских пехотинцев.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал оперативно: он объявил о мобилизации Боливарианской национальной милиции на 23 и 24 августа. Призыв охватывает не только действующих военнослужащих, но и резервистов, а также тех, кто желает вступить в ряды добровольцев.

Он заявил, что, как верховный главнокомандующий, посчитал необходимым и своевременным провести в субботу и воскресенье масштабный день вербовки и призыва всех ополченцев и ополченок страны, резервистов, а также всех граждан, желающих выступить против империализма. Мадуро подчеркнул, что Венесуэла отвергает угрозы и стремится к миру.

Мобилизация будет организована в штабах воинских частей, казармах и на площадях по всей Венесуэле. В обращении к населению Мадуро призвал к укреплению единства между армией, народом и милицией.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто 19 августа обвинил Соединенные Штаты в распространении ложной информации и оказании давления на страну. По его словам, Вашингтон необоснованно связывает Венесуэлу с наркоторговлей, что, по мнению Хиля Пинто, лишь демонстрирует уязвимость позиций США в регионе Латинской Америки.

Ранее, 28 июля, стало известно о нарушении воздушного пространства Венесуэлы американским самолетом RC-135. Министр обороны страны Владимир Падрино резко осудил инцидент, отметив, что разведывательный самолет пролетел над территорией во время проведения муниципальных выборов. По его утверждению, экипаж воздушного судна якобы направил запрос на пересечение венесуэльского воздушного пространства, но, несмотря на это, нарушил установленные авиационные нормы.

