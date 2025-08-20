Трамп заявил о важности отношений с Путиным для безопасности США

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Американский лидер исключил угрозу третьей мировой войны.

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп подчеркнул значимость хороших отношений с российским лидером Владимиром Путиным для предотвращения серьезных угроз национальной безопасности страны. Об этом он рассказал в интервью журналисту Марку Левину.

«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», — заявил Трамп, акцентируя внимание на необходимости диалога между странами.

Трамп также отметил положительную динамику в урегулировании конфликта и заявил, что над миром больше не нависает угроза третьей мировой войны.

«Думаю, все шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент», — сказал он.

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа прошел 15 августа 2025 года на Аляске, став первой личной встречей лидеров после нескольких лет напряженных отношений между Россией и США. В ходе переговоров обсуждались ключевые вопросы международной безопасности, включая конфликт на Украине, контроль над вооружениями и меры по предотвращению ядерной угрозы.

Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

