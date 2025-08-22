«Не смогу выбраться»: журналист неделю выживал в горах с переломанными ногами

Американский журналист Алек Лун провел шесть дней в дикой природе Норвегии

Американский журналист Алек Лун провел шесть дней в дикой природе Норвегии после падения с крутой горы и получения серьезных травм. Об этом сообщает The Washington Post.

Во время похода в национальном парке Фолгефонна Лун сломал бедренную кость, таз и несколько позвонков, а также потерял телефон, воду и большую часть еды.

«Это был ужасный момент, когда я понял, что не смогу самостоятельно выбраться», — вспоминал журналист.

Несмотря на тяжелые травмы, он выжил. Для этого ему пришлось питаться травой и пить свою мочу.

Он сделал импровизированное укрытие из палатки и дождевика и использовал спальный мешок, чтобы согреться в холодную погоду.

Через два дня Лун испытал сильную жажду и даже пил кровь из собственных ран. Позже начался дождь, и он собирал капли воды со своего снаряжения. Его жена, оставшаяся в Англии, сообщила о пропаже 4 августа, и спасатели начали поиски.

«Мои мысли были сосредоточены на том, чтобы выжить и дождаться помощи», — сказал Лун.

Медики подтвердили, что, кроме переломов, он получил обморожения ног. Сейчас он проходит лечение в больнице Бергена и восстанавливается. Жена Луна уверена, что он снова будет ходить в походы, но уже не один. Этот опыт стал для журналиста важным уроком и поводом переосмыслить ценность жизни и близких.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.