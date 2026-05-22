Борщевик, животные и отходы: за что могут оштрафовать дачников в 2026 году

Юрист Лукьянова: дачников могут оштрафовать за борщевик на участке

В 2026 году дачникам грозят новые штрафы за нарушения правил содержания участков, а контроль за этим усиливается за счет дронов и систем дистанционного мониторинга. Об этом в беседе с aif.ru рассказала юрист Ирина Лукьянова.

Одно из самых частых нарушений связано с использованием мангала. Его разрешается ставить только при соблюдении расстояния не менее пяти метров до строений, а вокруг должна быть очищенная от сухой растительности зона радиусом два метра. В противном случае штраф может составить от пяти до 15 тысяч рублей, а при пожароопасном режиме — до 20 тысяч.

Отдельное внимание уделяется сжиганию отходов. Делать это можно только в специальных условиях — в металлической бочке или в вырытой яме с соблюдением строгих расстояний до построек. Пластик и резина под запретом, за их утилизацию с нарушениями предусмотрены дополнительные санкции.

Проверяют и состояние участка. Заросли выше 20 сантиметров или распространение борщевика считаются нарушением правил благоустройства и пожарной безопасности. Штраф варьируется от двух до пяти тысяч рублей.

Серьезные требования касаются и санитарных сооружений. Негерметичные выгребные ямы запрещены, а септики должны соответствовать нормам размещения относительно дома, колодцев и забора. За нарушения грозит штраф до пяти тысяч рублей, а при загрязнении почвы — до 30 тысяч.

Мыть автомобиль на грунте также нельзя — для этого требуется твердая площадка с организованным сливом. Нарушение оценивается в три-пять тысяч рублей.

Жестче стали правила и в отношении построек. Незарегистрированные объекты, превышение этажности или коммерческое использование дачи могут привести не только к штрафам, но и к сносу. Проверки теперь часто проводят с использованием дронов и цифровых реестров.

Отдельно контролируются границы участков: самовольное смещение забора или захват территории соседей карается штрафом, который зависит от кадастровой стоимости земли.

Регламентируется и уровень шума. Введены четкие временные рамки для работ и отдыха, а нарушение тишины может обернуться штрафом до пяти тысяч рублей при повторных случаях.

Есть ограничения и по животным: крупный скот в СНТ держать нельзя, а для кур, кроликов и пчел действуют отдельные условия. Незаконная продажа мяса с дачи приравнивается к предпринимательской деятельности без регистрации. В таком случае грозит штраф до десяти тысяч рублей плюс предписание избавиться от скота.

Под запретом также ряд растений, включая некоторые декоративные и психоактивные виды. За их выращивание предусмотрены как административные, так и уголовные последствия в зависимости от масштаба.

Скважины и водоснабжение тоже под контролем. Для глубокого бурения требуется лицензия, а нарушение правил грозит штрафами.

