Лопух, пиво и зола: как дачникам бороться с гигантскими леопардовыми слизнями

Лилия Килячкова
Крупные моллюски-хищники могут приползти столичный регион уже в ближайшее время.

Фото: www.globallookpress.com/Hans Lang

С леопардовыми слизнями можно бороться при помощи древесной золы

Москва и Московская область могут столкнуться с массовым появлением леопардовых слизней, длина которых достигает 20 сантиметров. Об этом в беседе с Национальной службой новостей (НСН) рассказал на глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По словам эксперта, данный инвазивный вид представляет для сельского хозяйства такую же опасность, как и привычные местному климату вредители. Несмотря на то что эти моллюски являются хищниками и поедают рыжих дорожных слизней, они могут быть разносчиками опасных для человека паразитов — нематод.

Туманов подчеркнул, что чужеродные виды часто оказываются более выносливыми из-за отсутствия естественных врагов, таких как ежи, ящерицы или лягушки, которые активно охотятся на обычных сетчатых слизней. Он также добавил, что испанские и леопардовые особи обычно крупнее и прожорливее своих сородичей.

Для эффективной защиты урожая эксперт рекомендует использовать механические ловушки и народные методы. Садоводы могут оставлять в тенистых местах куски фанеры, листья лопуха или емкости с водой и небольшим количеством пива, аромат которого привлекает вредителей. Собранных моллюсков можно скармливать домашним птицам.

Еще одним действенным способом является создание барьеров из древесной золы вокруг грядок, например, с капустой. Туманов отметил, что при соприкосновении с золой слизни теряют защитную слизь и быстро погибают.

При использовании химических препаратов на основе метальдегида садовод призвал соблюдать предельную осторожность, так как эти вещества токсичны для домашних животных, включая кошек и собак. Лишение вредителей кормовой базы через регулярную борьбу с сорняками также является важным этапом профилактики.

