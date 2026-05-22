Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М отработали бой под прикрытием «Терминатора». Лучшее видео из зоны СВО
В тренировке участвовали военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М отработали бой под прикрытием БМПТ «Терминатор»
Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» прошли боевое слаживание под прикрытием боевой машины поддержки танков «Терминатор» на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В тренировке участвовали военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии. Экипажи отрабатывали совместные действия, а их маневры координировались с пунктов управления. За обстановкой в районе занятий также непрерывно следили операторы беспилотников.
По условиям тренировки экипаж БМПТ «Терминатор» выдвинулся на позицию под прикрытием аэрозольной завесы. После этого машина огнем из спаренных 30-миллиметровых автоматических пушек подавила огневые точки условного противника и обеспечила прикрытие танков.
Затем в условный бой вступили экипажи Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Танкисты выполнили учебные стрельбы из основного орудия и пулеметов, поражая цели на разных дистанциях в движении. Все действия проходили под контролем руководителей занятия и при поддержке боевых машин.
Обстановку на полигоне максимально приблизили к реальному бою. Рядом с экипажами непрерывно взрывались инженерные боеприпасы, имитирующие артиллерийские прилеты противника.
Такая подготовка позволяет танкистам отрабатывать тактику современного боя и повышать слаженность подразделений перед выполнением задач в зоне СВО.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 22 мая
- Роботы-саперы разминируют дороги в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 мая
- Расчет БПЛА Zala помог уничтожить пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 мая
- Саперы группировки «Центр» разминируют ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 мая
- «Должны и будем продолжать»: Песков о сроках завершения спецоперации
- 20 мая
- «Град» накрыл укрепления ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 мая
- Российские FPV-дроны уничтожили гаубицу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 мая
- ЗРПК «Панцирь-С1» не даст пролететь врагу! Лучшее видео из зоны СВО
- 19 мая
- Точное попадание по пункту управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 мая
- Противник не жалуется: как работают российские дроны и артиллерия на харьковском направлении
- 18 мая
- РСЗО «Ураган-1М» разнес позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
64%
Нашли ошибку?