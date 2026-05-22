Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М отработали бой под прикрытием «Терминатора». Лучшее видео из зоны СВО

Анастасия Федорова
В тренировке участвовали военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии.

Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» прошли боевое слаживание под прикрытием боевой машины поддержки танков «Терминатор» на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипажи отрабатывали совместные действия, а их маневры координировались с пунктов управления. За обстановкой в районе занятий также непрерывно следили операторы беспилотников.

По условиям тренировки экипаж БМПТ «Терминатор» выдвинулся на позицию под прикрытием аэрозольной завесы. После этого машина огнем из спаренных 30-миллиметровых автоматических пушек подавила огневые точки условного противника и обеспечила прикрытие танков.

Затем в условный бой вступили экипажи Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Танкисты выполнили учебные стрельбы из основного орудия и пулеметов, поражая цели на разных дистанциях в движении. Все действия проходили под контролем руководителей занятия и при поддержке боевых машин.

Обстановку на полигоне максимально приблизили к реальному бою. Рядом с экипажами непрерывно взрывались инженерные боеприпасы, имитирующие артиллерийские прилеты противника.

Такая подготовка позволяет танкистам отрабатывать тактику современного боя и повышать слаженность подразделений перед выполнением задач в зоне СВО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

