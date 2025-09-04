Золото Тельмана: мир китайских трущоб под стендами с барахлом

Пригожин и его коллеги раскрыли тайну о дружбе с хозяином Черкизовского рынка

Такой собственник, что человек для него — «моя канарейка»! Иосиф Пригожин, Лада Дэнс, Маша Распутина дали острое интервью о дружбе с Тельманом Исмаиловым. Также на премьере «Черкизон. Ад и рай новой России» звезды эксклюзивно вспомнили с корреспондентом 5-tv.ru легендарные покупки на рынке, криминальную молодость и, даже недавнюю встречу с Тельманом.

Широка рука

Наивно полагать, что крупнейший рынок, построенный 90-е — всего лишь точки для прямых продаж. Легендарный «Черкизон» не в шутку можно обозвать «империей». За 20 лет группа компаний «АСТ» под управлением Тельмана Исмаилова сделала из барахолки объект в 49 гектар, сожравший все территории конкурентов. Каким образом владельцу Черкизона удалось достичь такого расцвета?

«Он делал бизнес на позитиве и всегда показывал, что очень успешный человек. За счет этого он и стал крупной фигурой и человеком с сильной энергетикой!» — утверждает режиссер документального фильма «Черкизон. Ад и рай новой России» Вадим Саев.

Вадим также признается, что съемки проекта не остались незамеченными самим Тельманом. Несмотря на то, что почти восемь лет он находится в международном розыске — служба Исмаилова, после первых отснятых сцен, сразу же вышла на режиссера с личным приглашением от их босса на встречу в Черногории. Вадим Саев согласился, преследуя идею уговорить Тельмана, стать героем его фильма!

«После того, как отсняли первое интервью — его адвокат нашел нас. У себя дома Тельман принимал меня, как очень важного гостя за большим столом. Он широкой руки человек. Но все мои аргументы не сработали. Вообще, я понимал, что рискую, когда еду туда. Со мной просто связывались, грузили в машину и везли… Страшно было, но а что уже поделать?» — делится режиссер документалки про Черкизон.

Радушие Исмаилова получило славу еще в лихие 90-е. На самые богатые и вкусные праздники Тельмана приезжали все, кто ему нравился и был нужен. Там веселились и выступали золотые сливки отечественной и зарубежной эстрады — Дженифер Лопес, Моника Белучи, Авраам Руссо, Маша Распутина, Лада Дэнс и другие. Главное правило вечеринок Исмаилова — банкет, кураж и чревоугодие должны были длиться круглосуточно!

«Моя цена для Тельмана была такая же, как и на моем концерте. Но он приглашал меня чуть ли не через день. Спасибо огромное, я дом достроила…» — из интервью Лады Дэнс для документального фильма «Черкизон. Ад и рай новой России».

Любит канареек

Первое, что спросил Вадим Саев, оставшись наедине с Тельманом, а правда ли у него был роман с Моникой Белуччи… На что тот заулыбался, но ответа не дал. Слухи о его любовных отношениях со знаменитыми красавицами распространялись всегда, потому что глава «Черкизона» подпускал людей к себе через чур близко. И было так, что в графике «звезды» и не было недели без Тельмана. Но было ли у них вообще право отказаться?

Иосиф Пригожин был приятелем Тельмана Исмаилова и продюсером многих звезд, которые находились под его покровительством. Одной из обожаемых Исмаиловым персон был эстрадный певец Авраам Руссо. Талант не принес ему много радости, ведь из-за него исполнитель «раз и ты в белом платье, два — в моих объятиях» оказался в крепких лапах главы Черкизона. Певца прилюдно унижали, называли «канарейкой» и полностью распоряжались его концертным графиком. Кто? Тельман Исмаилов.

Из воспоминаний Иосифа Пригожина для документалки «Черкизон. Ад и рай новой России»:

«Мне Тельман поставил задачу — сделать из Руссо звезду. Вы его знаете? Я свое выполнил. Но это было унизительно. Тельман собственник. „Я“ может быть только у Тельмана, у других „я“ не может быть… Расскажу, мы летели вместе в самолете, и он начал унижать Руссо. Я заступился за него, сказал, чтобы он не говорил в таком тоне с ним, потому что мне еще работать с человеком. Не хотел видеть его униженным. После чего я просто неожиданно получил в лицо. „Моя канарейка“, говорит. Будет делать, как прикажу!»

Судьба любимчиков Тельмана весьма разнообразна, но что-то их всех точно объединяет — никто не остался на пороге бедности и безызвестности. Ходит мнение, что звезды зажигали на его праздниках не просто так, мол, он покупал их. Но, по словам режиссера, который обсудил с ним этот вопрос — все не так. И, несмотря на то, что Тельман потерял большую часть того, что имел, некоторые остались ему приятелями до сих пор. Он общается с Ричардом Гиром, Геннадием Хазановым и другими. Но те, кто приняли участие в проекте «Черкизон. Ад и рай новой России», в своем времени, навсегда попрощались с веселым вечно «другом» — Тельманом.

Запасной выход и АСТ

Группа компаний «АСТ», что означало Алекс, Сархан и Тельман — его сыновья и он, курировала не только Черкизовский рынок. Знаменитое издательство «АСТ», а также ресторан «Прага», «АСТ-такси», «АСТ-строй» и другие компании группы были арестованы и отняты у их основателя. Но позже некоторые возобновили прежний ритм с другими владельцами. Так что книги, напечатанные в «АСТ-эксмо», хоть и принадлежат другому миллиардеру — Алексею Новикову, все равно носят частичку легендарной эпохи «царствования» Исмаилова.

За атмосферой «бомонда», золотыми сартирами, лепнинами и признанием стоял именно Черкизовский рынок. Это был самый крупный источник заработка Исмаилова. Каждый квадратный метр не только обогащал карман хозяина рынка, но и в прямом смысле спасал людей от голода. «Черкизон», «Лужа», и другие большие доходные точки появились в переломный для страны момент, когда врачи, актеры, учителя просто потеряли работу.

Актриса Елена Николаева, вспоминая детство, призналась, что рынок напрямую являлся частью ее прошлого:

«У меня родители раньше держали точку на ЦСК и продавали одежду. Знаете, там было очень весело! Потому что за прилавком стояли артисты балета, оперные певцы… Работы тогда не было, было тяжело и очень многие стояли на рынке!»

Привезено с самого Черкизона

Черкизовский рынок также был легендарен ассортиментом. Те самые «джинсы с Черкизона» мечтал получить каждый. Первым делом приезжие из небольших городков мчали именно на Черкизовский, чтобы урвать себе модную вещицу, а те, кто шопился на «не московских» рынках — ловили счастье от того, что продавец скажет заветную фразу: «Вот эту вещь из Москвы привезли, с самого Черкизовского рынка!»

«Когда был маленьким, ходил на вещевые рынки в Рязани. И как круто было услышать, стоя на картоночке в джинсах, что их с самого Черкизона сюда везли…» — вспоминает певец Илья Гуров.

Стать покупателем на рынке означало, прикоснуться к легенде. Продавать там было, хоть и опасным делом, но тоже довольно достойным. А кто же занимался обслуживанием рынка, вышивал там те же вещи, одним словом, производил «черные» работы по производству… Кто они? Большую часть рабочих по этому вопросу — были жители КНР и меньшая — стран СНГ. Около 70-ти процентов проживали прямо на самом рынке без официального документа. Под стендами с товарами образовался целый город, где люди жили годами. Там было подпольное казино, публичные дома, гостиницы, даже школы… Внутри города организовались свои законы, которые намного суровее общепринятых, поскольку сам «город» под Черкизоном не должен был создавать много шума. «Крыша» настолько сильно защищала это пространство, что у нелегалов было достаточно времени, чтобы крепко обосноваться в подземелье. Люди там умирали, болели, поэтому было создано свое кладбище, где хоронили и «провинившихся» нарушителей.

«Лет 15 назад у нас был друг семьи — бандит. Он продавал оружие на Черкизоне! И много историй рассказывал, как людей сжигали там. Нападали на товары и хоронили прямо там…» — рассказывает актриса Евгения Короткевич.

Город под подошвой

Обратная сторона Черкизовского рынка — это то, что он был оплотом преступности, диктующим свой закон тому обществу, кто туда попадает. Низкая социальная развитость проживающего там населения, крышующие город бандиты, постоянная угроза со стороны нападающих на рынок цыган и других бандитов — как плесень разрослись по местности Черкизона, сделав это место по истине нечистым.

«Китайские» трущобы, даже после закрытия рынка в 2009 году были богатым на интересные раскопки местом. И полиция еще несколько лет продолжала находить под арестованной землей пропавших людей, наркотики и другую контрабанду, которая, на тот момент, уже строго пресекалась законом Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru писал, Родригез высказался про значимость Черкизовского рынка в 1990-е.