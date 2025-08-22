Изучение иностранных языков в 5-7 классах могут сократить до 2 часов в неделю

Минпросвещения: количество часов иностранных языков сократится для 5-7 классов

Количество часов в неделю, посвященных изучению иностранных языков в 5-7классах, могут сократить. Об этом сообщило Министерство просвещения России на официальном сайте.

Учащиеся с пятого по седьмой класс, возможно, будут проводить за изучением иностранного языка всего по два часа в неделю.

В ведомстве пояснили, что этот предмет является базовым компонентом в школьной программе. А сокращение времени, посвященного данной дисциплине, направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане.

«Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — отметили в Минпросвещении.

Если данную инициативу примут, то в силу она вступит с 1 сентября 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Минпросвещения представили график школьных каникул на 2025–2026 учебный год. Школьники начнут заниматься с 1 сентября. Каникулы пройдут с 25 октября по 2 ноября 2025 года, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 28 марта по 5 апреля 2026 года и с 27 мая по 31 августа 2026 года.

