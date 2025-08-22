Альпинисты прекратили операцию по спасению россиянки Наговициной в Киргизии

Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 510 0

Последний контакт с туристкой был несколько дней назад.

Альпинисты прекратили операцию по спасению россиянки Наговициной в Киргизии

Фото: 5-tv.ru

Альпинисты прекратили операцию по спасению туристки Натальи Наговициной с Пика Победы в Киргизии, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Причина — сложные погодные условия и ухудшение здоровья у руководителя спасательной группы.

Альпинисты уже спустились в нижний лагерь МЧС Киргизии. МЧС рассматривает возможность формирования новой группы.

Ранее 5-tv.ru писал, что у спасателей был шанс добраться до застрявшей в горах туристки.

Последний контакт с альпинисткой был несколько дней назад. На кадрах с дрона была видна палатка Натальи и сама альпинистка. И это пока единственное подтверждение, что она жива. Спасательная группа, которая шла к ней — уже третья. В первой погиб итальянец, который пытался доставить Наталье еду и газовый баллон. Вторая совершила жесткую посадку на вертолете на высоте больше четырех тысяч метров. Сразу несколько человек получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

