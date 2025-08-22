Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола раньше работала учителем

Под российским флагом уже совсем скоро отправится по Северному морскому пути первая в мире женщина-капитан атомного ледокола. За штурвал «Ямала» встанет Марина Старовойтова. Ей предстоит управлять большим экипажем и обуздать 72 тысячи лошадиных сил, которые приводят в движение огромное судно. Но самое удивительное в этой истории, что еще 20 лет назад капитан была учителем и только мечтала о море. Об этом она рассказала корреспондент «Известий» Даниилу Ланкову.

Перед телекамерами она держится уверенно, можно сказать по-капитански. Сейчас журналисты ей прохода не дают. А ведь когда-то Марина Старовойтова работала учителем русского языка в средней школе Брянской области. Но в какой-то момент, как рассказывает сама, буквально заболела морем. Это было 20 лет назад.

«Захотелось попробовать что-то новое для себя, плюс доля авантюризма и морская романтика», — поделилась капитан атомного ледокола «Ямал» (госкорпорация «Росатом») Марина Старовойтова.

Начиналась морская романтика на транспортном флоте, который под предводительством атомных ледоколов перевозил грузы по Северному морскому пути. За несколько лет Марина Старовойтова дослужилась от дневального до старшего помощника капитана. А затем, в 2019-м, перешла на атомоход «Таймыр». Причем, согласилась на понижение в должности. Все ради воплощения мечты: север, море и атомное сердце ледокола под боком. Сколько раз проходила по Северному морскому пути за два десятилетия — уже и не сосчитать.

«Я проходить начала его еще когда работала на транспортном флоте. Вахт очень много. Работаем четыре через восемь», — рассказала Старовойтова.

Продолжила карьеру на ледоколе «Ямал». Стала первой женщиной капитаном атомохода в истории. Причем, что символично, в 80-летие атомной промышленности России. В подчинении — экипаж в сто человек. Вместе они поведут сквозь льды Арктики махину высотой с 19-этажный дом.

Атомный ледокол «Ямал» ввели в эксплуатацию в 1992-м году. Мощность у него 72 тысячи лошадиных сил. Длина 150 метров — как полтора футбольных поля, высота 55 метров. В порт может не заходить четыре года.

«Так выглядит капитанская рубка ледокола. Несколько радаров, этот показывает суда поблизости и направление к берегу, этот укажет на льды по пути. „Ямал“ — атомоход мощный, с легкостью пройдет двухметровый лед. Если на каких-то участках он толще, то, как говорят капитаны, с наката», — отметил корреспондент.

Белые медведи, северные сияния, полярные льды и непредсказуемые погодные условия — работа на атомном ледоколе насколько красива, настолько и сурова. Капитан в ответе и за экипаж, и за биение того самого атомного сердца. Вахты по четыре месяца. А дома ждет семья.

«Когда меня спрашивают „а что самое тяжелое в работе“, я не говорю, что тяжело было работать матросом, это физически тяжелый труд. Доказывать кому-то что-то. Самое тяжелое для меня было уезжать из дома, это самое было тяжелое», — поделилась Старовойтова.

Но и сын уже вырос, и доказывать никому ничего уже не нужно. Сейчас Марина Старовойтова в отпуске. Уже скоро она отправится на очередную вахту по Северному морскому пути. Но на борт «Ямала» она поднимется уже в новом статусе.

