Путин прилетел в город ядерщиков Саров

В последний раз президент России был здесь в сентябре 2023 года.

Путин прилетел в Саров, где находится федеральный ядерный центр

Президент России Владимир Путин прилетел в Саров. Здесь расположено одно из ведущих предприятий по производству ядерного оружейного комплекса страны — Российский федеральный ядерный центр ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Росатома». Об этом сообщило РИА Новости.

Во время своего визита Владимир Путин встретится с работниками предприятий атомной отрасли и осмотрит выставку, которая посвящена научной инфраструктуре в городах с особым назначением. Кроме того, российский лидер возложит цветы к памятнику Юлия Харитона, главного конструктора первой советской атомной бомбы.

Также планируется встреча президента России с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

