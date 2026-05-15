Кожа стала разлагаться: редкий синдром лишил девушку половины лица

В 12 лет Джиллиан Кготла была обычным жизнерадостным ребенком с пухлыми щеками и симметричным лицом. Ничего не предвещало беды, но однажды под левым глазом появилось маленькое пятнышко — стригущий лишай. Никто не мог предположить, что это станет началом кошмара, который навсегда изменит ее внешность.

Сегодня 31-летняя уроженка Ботсваны из Южной Африки живет в британском графстве Сассекс, и стала символом несгибаемой воли для миллионов людей. Ее лицо изуродовано редчайшим синдромом Парри-Ромберга, из-за которого мягкие ткани левой половины лица практически полностью атрофировались.

Однако девушка не прячется от мира — она ведет блог, делится позитивом и отвечает на самые неудобные вопросы. Один из ее роликов набрал аж более двух миллионов просмотров.

«Я всегда улыбаюсь своему отражению в зеркале», — говорила Джиллиан в интервью для The Sun.

Каждый день появлялся новый симптом

Семья Джиллиан отчаянно пыталась найти причину. Мать так переживала, что у нее постоянно было высокое давление. Сама девушка ненавидела смотреть в зеркало и избегала камер. Но официальный диагноз поставили только спустя почти два десятилетия — случайно.

Врачи в качестве лечения выписывали обычные кремы, но сыпь возвращалась и невыносимо зудела.

«После этого у меня заболел глаз, он покраснел и опух, а лицо начало разлагаться. Это было очень агрессивно», — вспоминала Джиллиан.

Процесс был стремительным. В один день сузился глаз, на следующий начал атрофироваться нос, потом — щека. Кожа становилась твердой и темной.

«Я просыпалась, и у меня был новый симптом. Это меняло все в моей жизни», — вспоминала она.

Правда, анализы крови оставались в норме, и врачи разводили руками. Джиллиан продолжала ходить в школу, однако одноклассники шепотом спрашивали: «Что у тебя с лицом?».

Один ребенок даже назвал ее «половинкой лица». По словам Джиллиан, это было больно, но девочка уже тогда начала вырабатывать защиту.

«Я усердно училась, чтобы быть лучшей ученицей по каждому предмету, и читала много книг по саморазвитию. Чем больше я узнавала, тем лучше была подготовлена к обидным замечаниям», — рассказывала в одном из интервью героиня.

Что такое синдром Парри-Ромберга

Семья Джиллиан отчаянно пыталась найти причину. Мать так переживала, что у нее постоянно было высокое давление. Сама девушка ненавидела смотреть в зеркало и избегала камер. Но официальный диагноз поставили только спустя почти два десятилетия — случайно.

Джиллиан наткнулась в социальных сетях на видео парня по имени Лукас Колдуэлл, который рассказывал о жизни с синдромом Парри-Ромберга (ПРС). Симптомы у Джиллиан совпадали идеально. Тогда она все-таки решила записаться на компьютерную томографию и МРТ.

Только после всех процедур врач, уже знакомый с этим заболеванием, смог подтвердить его наличие и у Кготлы.

Синдром Парри-Ромберга — это редчайшее заболевание (по разным оценкам, один такой случай приходится на 250 тысяч человек), при котором атрофируются кожа и мягкие ткани как правило только на одной половине лица. В тяжелых формах страдают мышцы и даже кости.

Болезнь обычно начинается в детстве и может прогрессировать от двух до десяти лет, после чего стабилизируется. Точные причины происхождения недуга неизвестны. Но предполагаются травмы, инфекции, аутоиммунные сбои. Лекарства, которое бы воздействовало на саму причину заболевания и полностью останавливало его прогрессирование, не существует.

У Джиллиан болезнь оказалась особенно агрессивной. За годы болезни она потеряла несколько зубов, волосы, мягкие ткани левой половины лица. Левый глаз деформировался, а челюсть атрофировалась настолько, что сейчас она может открыть рот не более чем на два сантиметра.

«Я ем как леди»

Джиллиан признается, что обычные действия — еда, питье, разговоры — стали испытанием. Она не может нормально откусить кусочек гамбургера или яблоко.

«Я ем как леди, жую одной стороной рта и пью маленькими глотками», — с мягкой иронией говорит она.

Кроме того, у нее ухудшилось зрение на левый глаз, ослаб слух на ухо той же стороны, а также ее мучают сильные мигрени и постоянные боли.

Несмотря на это, Джиллиан работает в сфере финансовых технологий и ведет активную социальную жизнь. Она не позволяет болезни запереть себя в четырех стенах.

В своем блоге она рассказывает о быте, рутине и поддерживает других людей, столкнувшихся с серьезными заболеваниями.

Болезнь не помеха любви

К 21 году Джиллиан уже научилась принимать себя. Книги и саморазвитие помогли ей обрести внутренний стержень. Именно в таком состоянии уверенности она познакомилась со своим будущим мужем.

«Когда мы встретились, болезнь никогда не обсуждалась. Его не интересовала лишь моя внешность, и он был впечатлен моей мудростью», — рассказывает Джиллиан.

Пара поженилась в 2018 году, а в 2022-м переехала из Южной Африки в Великобританию.

«Я просто благодарна, что подружилась с зеркалом», — признается Джиллиан.

Как Джиллиан Кготлы справляется с хейтом

В своих соцсетях Джиллиан регулярно получает личные сообщения. Один из подписчиков спросил прямо: не ненавидит ли она себя из-за своей внешности? Ответ прозвучал мгновенно и без тени сомнения: «Нет, не ненавижу».

Она признается, что ее раздражает, когда люди жалуются в интернете на мелочи.

«Если бы они хотя бы мельком увидели мою жизнь, возможно, они научились бы ценить то, что у них есть», — отмечает она.

Ее философия проста: красота — это не то, как ты выглядишь, а то, что ты чувствуешь.

«Многие смотрят на меня на улице, возможно, впервые видя человека с ПРС. Я просто улыбаюсь им и говорю себе, что они смотрят из любопытства, а не из ненависти», — объясняет девушка.

«Лучик солнца»

Джиллиан не скрывает, что главным источником вдохновения для нее стала мать. Именно мама привила ей оптимизм и научила делиться светом с другими.

«Она постоянно говорит, что я — лучик солнца. И именно она вдохновила меня начать делиться своим позитивом», — отмечает Кготлы.

В соцсетях она не жалуется на судьбу, а ежедневные напоминания о том, что жизнь прекрасна даже с атрофированным лицом. Она публикует видео, где улыбается, танцует и общается с подписчиками.

«Я потеряла половину лица и не являюсь „нормальной“, но у меня все еще функциональное тело, и я могу жить полноценной жизнью, независимо от того, как я выгляжу», — говорит девушка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны