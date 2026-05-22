Спрос россиян на черноморские курорты вырос на 95%

Из-за конфликта на Ближнем Востоке спрос на черноморские курорты среди россиян вырос на 95 процентов. Как выяснили «Известия», лидер по числу бронирований сейчас — Анапа. Интерес к ней по сравнению с прошлым годом вырос в два раза. Далее — Витязево, Кабардинка и Геленджик. При этом эксперты издания подчеркивают, что речи о тесноте на пляжах не идет. Даже при повышенном спросе места хватит всем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про самые дешевые места для летнего отдыха. Анапа сейчас является наиболее доступным морским курортом страны. Цены здесь значительно ниже, чем в других популярных локациях. Отдых в этом городе обойдется на 20% дешевле, чем в Сочи, на 15% выгоднее, чем в Крыму, и на 10% доступнее в сравнении с Геленджиком.

