«Балтика Фест» в честь 35-летия компании состоится 13 сентября

В начале сентября пройдет масштабный фестиваль «Балтика Фест», организованный одной из ведущих российских пивоваренных компаний. Это яркое безалкогольное событие, приуроченное к 35-летию компании, объединит гастрономию, музыку и культурные развлечения на свежем воздухе. Гости смогут попробовать традиционные блюда со всех уголков России, посетить мастер-классы, узнать историю пивоварения, а также насладиться живыми концертами от известных российских групп «Чайф» и «Дискотека Авария». Дополнительная информация о времени и месте проведения, а также как добраться до фестиваля, представлена в материале 5-tv.ru.

Когда и где пройдет «Балтика Фест»

Гастрофестиваль состоится в среду, 13 сентября 2025 года, на просторной площадке автодрома «Игора Драйв» в Ленинградской области. Мероприятие начнется в 14:00 и продлится до позднего вечера. Поскольку фестиваль проходит на открытом воздухе, организаторы советуют надеть вещи потеплее, а обувь поудобнее.

Посетить «Балтика Фест» могут только лица старше 18 лет. Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля.

Организаторы напоминают, что фестиваль могут посетить только лица старше 18 лет. Билеты на «Балтику Фест» можно приобрести на официальном сайте.

Программа фестиваля «Балтика Фест»

Гостей ждет гастрономическое путешествие с блюдами и безалкогольными напитками из разных регионов России — от Калининграда до Камчатки. Они смогут попробовать уникальные вкусовые сочетания, принять участие в мастер-классах, интерактивных шоу и гастровыступлениях.

Особое место в программе занимает тематическая выставка, которая расскажет о роли пива в истории и его значении как социального и культурного феномена, влияющего на развитие народов и исторические события.

Также на «Балтика Фест» пройдет масштабная концертная программа с выступлениями популярных артистов. На сцену выйдут легендарная рок-группа «Чайф», культовая «Дискотека Авария» и поп-певица Мари Краймбрери, создавая атмосферу настоящего фестивального драйва.

Как добраться до гастрофестиваля «Балтика Фест»

Фестиваль пройдет на автодроме «Игора Драйв», расположенном в Ленинградской области. Гостям из других регионов удобнее всего сначала добраться до Санкт-Петербурга, а затем выбрать один из вариантов транспорта до места.

Добраться на автобусе

Маршрут № 859 от Северного автовокзала (метро «Девяткино») до остановки «Игора» — примерно 20 рейсов в день с 6:00 до 21:45;

Маршрут № 960 от станции метро «Парнас» до остановки «Игора» — 14 рейсов в день с 7:30 до 20:30;

Среднее время в пути — около часа. Рекомендуется заранее уточнять расписание и покупать билеты.

Добраться на электричке

Можно воспользоваться пригородными электричками с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в направлениях Сосново, Приозерск или Кузнечное;

Доехать до платформы «69 км». Оттуда до автодрома около 3,2 км пешком через Курорт «Игора» или примерно пять минут на такси;

Доехать до ж/д вокзала в Сосново. От станции Сосново до «Игоры» — пять минут на такси или можно сесть автобусы № 859 или № 960, которые идут в сторону Санкт-Петербурга, и доехать до остановки «Игора».

Добраться на автомобиле:

«Игора Драйв» находится примерно в 54 км от центра Санкт-Петербурга по трассе А-121. Поездка займет около часа, в зависимости от дорожной обстановки;

Можно поехать по маршруту — выезд на Приозерское шоссе с указателями на «Игора Драйв»;

При поездке из Выборга лучше выбрать трассу А-181 «Скандинавия» через Кирпичное, Мичуринское и Борисово и далее до автодрома «Игора Драйв».

Для гостей предусмотрены парковочные зоны около автодрома. Поскольку на фестивале ожидается большое количество посетителей, организаторы рекомендуют планировать время с запасом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.