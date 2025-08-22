Путин возложил цветы к памятнику ученому-физику Юлию Харитону в Сарове

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 63 0

В городе российский президент находится с рабочим визитом.

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин в городе атомщиков Сарове возложил цветы к памятнику ученому-физику, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Мемориал находится возле Дома ученых Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики. На видео Владимир Владимирович возложил букет алых роз, отдавая дань уважения выдающемуся ученому СССР.

В городе Путин находится с рабочим визитом. В ходе поездки российский президент встретился с сотрудниками атомной отрасли и осмотрел выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в закрытых городах. Кроме этого, российский президент планирует встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В последний раз Путин посещал Саров в сентябре 2023 года.

В 1946 году после размещения здесь строго засекреченного объекта по разработке ядерного оружия КБ-11 Саров попал под гриф секретности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин не разрешил атаковать «Орешником» офис президента Украины Владимира Зеленского. Об заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

