Путин: с приходом Трампа к власти в отношениях РФ и США замаячил «свет в конце тоннеля»

Диана Кулманакова
До этого российский президент говорил о крайне низком уровне контактов двух стран.

С приходом Трампа в отношениях РФ и США замаячил свет в конце тоннеля

С возвращением президента США Дональда Трампа в Белый дом в отношениях РФ и Штатов замаячил свет в конце тоннеля. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

«Что касается наших отношений с США, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны, я уже об этом говорил. Но с приходом президента Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил. Сейчас у нас была очень хорошая, содержательная, откровенная встреча на Аляске. Контакты продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний. Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, — только начало полномасштабного восстановления наших отношений», — отметил Путин.

Многие иностранные и российские политологи отмечают, что саммит, который прошел 15 августа на Аляске, ознаменовался теплым и дружественным расположением лидеров двух стран к диалогу. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп надеется на прибытие Путина на ЧМ по футболу в США в 2026 году. Он также похвастался фото с российским президентом. И отметил, что Владимир Владимирович получился на нем «хорошо».

